Coup de tonnerre à Bologhine

Djabou et ses coéquipiers mènent l’Entente à...

Quelques jours après l’obtention du 8e sacre en championnat, le onze sétifien est appelé à se mesurer aux hommes de Mouassa tournant à plein régime.

Qualifiée de finale avant la lettre, la domiciliation de l’affiche fait non seulement couler beaucoup d’encre mais génère une forte polémique. Le numéro un du Mouloudia Omar Ghrib fait des mains et des pieds pour programmer ce choc à Omar Hamadi. Au grand regret des galeries de ces grosses écuries, déçus de ne pouvoir s’offrir une place dans la minuscule enceinte.

Le nouveau choix des Mouloudéens, gardant en mémoire la dernière déconvenue au 5 Juillet, n’a pas été judicieux. Jouant avec la peur de mal faire et confondant entre l’engagement physique et les accrochages musclés, les partenaires de Demmou payent cash les efforts consentis en Coupe de la Confédération africaine. D’autant qu’ils terminent les 120 minutes sur les genoux. Le manque de fraîcheur pousse les ex-Sétifiens Karaoui et Hachoud à fauter, obligeant leurs partenaires à jouer les prolongations avec une infériorité numérique. Ce fait de jeu influe sur le moral et le rendement des Mouloudéens soumis à une insoutenable pression. En procédant au remplacement de ses deux métronomes Aouadj et Mansouri qui ont donné du fil à retordre à l’arrière-garde sétifienne, Kamel Mouassa a le moins que l’on puisse dire loupé son coaching. Alors que le duo Madoui-Zorgane, qui n’a pas été gâté par la dernière rébellion des joueurs impayés depuis de longs mois, a bien lu la rencontre.

Celle-ci n’a pas, faut-il le rappeler, atteint le niveau du dernier ESS-USMA. Connaissant parfaitement les méfaits des périples africains et des matches à répétition, disputés à intervalle réduit, les Sétifiens laissent passer l’orage de la première demi-heure, optent par la suite pour le chronomètre. Une telle option donne raison au staff technique sétifien. Lequel a sans doute trouvé les mots justes pour remobiliser un collectif ne lâchant rien. Ayant tout à gagner dans l’affaire, d’autant qu’il s’est déplacé à Alger avec le statut de champion, le onze sétifien laisse de côté ses soucis d’argent, répond présent tactiquement et mentalement. La haute tension déclenchée par les fans mouloudéens ne perturbe pas des Noir et Blanc plus réalistes et efficaces.

Les éclairs de Ziti, Badrane et Djabou déclenchent un tonnerre à Bologhine, où le Doyen est groggy. Les saints du stade choisissent donc l’Aigle noir comme deuxième finaliste devant animer la finale de coupe d’Algérie, avec le CRB qu’on ne présente plus. Le difficile compostage du ticket de l’ultime étape est savouré par des Ententistes aux anges : «Je ne sais pas si cette qualification pour la finale de la coupe d’Algérie est plus belle que les précédentes performances, en tout cas, elle est tellement merveilleuse, car elle n’a pas été facile à décrocher. On va la célébrer avec notre extraordinaire public qui va pouvoir fêter l’Aïd dans la joie et la bonne humeur», déclare non sans une forte dose d’émotion le capitaine d’équipe Abdelmoumen Djabou qui a réussi son match par un très beau but.

L’entraîneur adjoint Malik Zorgane abonde : «Ce n’est pas du tout évident de damer le pion au tenant du trophée dans son antre. La maturité de nos joueurs a fait la différence. Malgré les perturbations vécues durant la semaine et les intimidations d’avant-match, le groupe a tenu bon.» Pressé par les réclamations de ses joueurs, le président du club, Hacen Hamar sort la tête de l’eau : «Les petites gens qui ont propagé la rumeur concernant un prétendu arrangement de la rencontre ont été désavouées par la grande prestation des joueurs. Le président du MCA, qui a tout fait pour délocaliser la rencontre du 5 Juillet à Bologhine, en a eu pour son grade.» «Je tiens par ailleurs à saluer le gigantesque travail réalisé par les forces de l’ordre qui ont permis à la rencontre de se dérouler dans d’excellentes conditions», souligne le numéro un du club sétifien pour lequel cette qualification est une véritable bouffée d’oxygène. Sachant qu’il va, à l’instar de l’autre finaliste, bénéficier d’un pactole de 80 millions de dinars. Afin d’aider le club sétifien à sortir du guêpier, un groupe d’opérateurs économiques vient de lui offrir un chèque de 9 millions de dinars. Avant d’entamer la préparation de la finale, le staff technique qui a programmé la reprise pour jeudi, a décidé d’octroyer 4 jours de repos aux joueurs pour souffler un peu, décompresser et passer les jours de l’Aïd en famille…