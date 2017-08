Coup d’envoi du championnat de France ce soir

Réagissez

Le champion de France, Monaco, remet son titre en jeu aujourd’hui en recevant Toulouse lors d’une première journée de championnat français, qui risque d’être occultée par l’arrivée attendue de Neymar chez son grand rival, le Paris SG.

Le feuilleton autour de la venue de la star brésilienne à Paris a ceci de positif qu’il offre un - tout petit - peu d’ombre à Monaco, où l’incertitude demeure sur l’avenir de la pépite Kylian Mbappé, convoité par les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Avec ou sans Mbappé, l’ASM a un statut à défendre immédiatement : celui d’un champion aux statistiques remarquables, notamment celles des points (2,5) et des buts (2,8) par match. Toulouse, modeste 13e de l’édition précédente, ne fait a priori pas le poids. Mais les surprises sont toujours plus nombreuses en début de saison, lorsque les favoris ne sont pas encore rodés. Et Monaco sera probablement privé de son défenseur international Djibril Sidibé, touché à un genou lors du Trophée des champions perdu face au PSG (2-1) la semaine dernière à Tanger (Maroc).

Demain, le PSG, revanchard après avoir abandonné sa couronne, donnera une première réponse face à Amiens. Neymar sera-t-il en tribune pour admirer le festival offensif attendu face au promu ? Le flou persistant autour de son recrutement record va-t-il déstabiliser Edinson Cavani et ses coéquipiers ? Une contre-performance face au petit poucet du championnat serait en tout cas un très mauvais signal de départ. Lyon, qui a tourné cet été la page Lacazette, transféré à Arsenal, vise également une rentrée en douceur à la maison face à un autre promu, Strasbourg. Dimanche, Marseille sera dans un statut similaire face à Dijon, qui a échappé de peu à la Ligue 2 au printemps. Bordeaux ne se rendra pas dans un tel confort à Angers, qui fait preuve d’une grande solidité depuis son retour dans l’élite française il y a deux ans. Mais l’affiche dimanche sera celle des entraîneurs vedettes. Marcelo Bielsa est Lillois, Claudio Ranieri est Nantais : l’Argentin et l’Italien entameront leur nouvelle mission face à face au stade Pierre-Mauroy.

Le programme de la 1re journée

Aujourd’hui :

(19h45)

Monaco - Toulouse

Demain

(15h)

Paris SG - Amiens

(19h)

Lyon - Strasbourg

Metz - Guingamp

Montpellier - Caen

Saint-Etienne - Nice

Troyes - Rennes

Dimanche:

(14h) Lille - Nantes

(16h) Angers - Bordeaux

(20h) Marseille - Dijon