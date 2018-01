Copinage, parrainage et clivage minent l’arbitrage !

Réagissez

Même si durant la phase aller la prestation arbitrale sur le terrain avait atteint globalement un niveau acceptable avec mention «passable», il n’en demeure pas moins que la gestion de la structure en charge de l’arbitrage a commis des dérapages qui allaient avoir, a posteriori, sur la prestation d’ensemble, une répercussion négative déplorable. Car à partir du moment où certaines déclarations de ceux (ou qui devaient être) en charge de ce segment sensible sèment à travers leurs canaux la suspicion dans les esprits, il fallait s’attendre aux «débris». Ensuite, ce conflit né d’une gestion bicéphale.

Le mal réside dans cette obsession d’une gestion dictatoriale en voulant s’approprier l’atelier des «désignations» et commander d’une manière unilatérale. Ça ne parle que de désignations ! Rares sont ceux qui se soucient de la formation, qui, à leurs yeux, est la dernière préoccupation. La preuve, ceux en charge de l’arbitrage s’en déchargent à autrui pour ne la suivre qu’à partir de la marge.

Quant au forcing exercé pour une «désignation» à grande mission d’utilité, même s’ils sont loin de l’aspect «faisabilité» en rapport à leur moralité et traçabilité, lesquelles tares soustrairaient grandement à leur capacité, du fait que certains renvoient à la famille du football l’image du meilleur exemple de l’impunité.

Chaque responsable veut s’accaparer les arbitres, lesquels sont obnubilés par la désignation, pour les avoir sous son emprise personnelle. Personne ne veut paraître relégué au second plan aux yeux des arbitres, de la famille du football et de l’opinion publique. Depuis quelques années, tout un chacun est «désigné» pour gérer l’arbitrage, il commence son «œuvre» par s’entourer et à assurer ses arrières pour masquer ses faiblesses par des actions de copinage dans un souci de parrainage — qui par absence de vision personnelle conjuguée à une incapacité intellectuelle, qui par absence totale de maîtrise du sujet arbitral — et ensuite s’engage dans des manœuvres de clivage pour diviser et disperser les rangs et miner l’arbitrage. Avec ces pratiques, l’arbitrage continuera à consommer son pain noir et vivre encore des misères. Et vogue la galère !