Contrôle et vérifications, une simple formalité ?

Réagissez

Certaines rencontres des 32es de finale de coupe d’Algérie édition 2016/2017 qui ont été retransmises par la tévision le week-end dernier, ont reflété aux téléspectateurs et au grand jour que le contrôle de conformité que doivent obligatoirement effectuer nos équipes d’arbitres en ce qui concerne les installations du terrain de jeu (traçage, filets de but, disposition réglementaire et gabarit des poteaux de coin) et ensuite des équipements des joueurs avant le coup d’envoi est devenu une simple formalité et est effectué avec légèreté.

Comment se fait-il que l’équipe d’arbitres qui «visite» les installations du terrain de jeu dès son arrivée au stade en tenue civile et les assistants qui le font après en tenue réglementaire n’arrivent pas à s’apercevoir que les filets de but étaient grandement troués et que le ballon passerait entre les mailles du filet ? Ailleurs, et sous la direction d’un arbitre de renom, on tolère des joueurs portant des collants d’une couleur totalement différente que le short. La semaine dernière, toujours dans un match retransmis en direct, le trio d’arbitres portait une tenue inversée presque identique qu’une équipe sur le terrain. Pas la peine de faire un dessin sur la confusion qui régnait. Lors de la même journée, un arbitre titré s’aperçut après 30’ de jeu et sentant qu’un joueur portait un collant d’une couleur nettement différente que le short, ordonna à ce dernier d’aller se changer.

A-t-on oublié que les arbitres ont un devoir (extrêmement) important à accomplir avec beaucoup de sérieux, de rigueur, d’attention et d’application toujours pour le mieux, bien avant le match pour lequel ils ont été désignés, et ce, dès leur arrivée sur les lieux ? Elle sert à quoi alors la réunion technique d’avant-match, où la présentation des tenues officielles des équipes est passée en revue pour une mesure préventive avec une illustration comparative les unes avec les autres en faisant attention avec celle des officiels dans un souci de différenciation ? Qui est responsable de l’ultime vérification des équipements portés par les joueurs et leur conformité avant de rentrer sur le terrain ? De l’application rigoureuse de ces dispositions réglementaires prévues dans les lois «matérielles» du jeu (loi 1 : terrain de jeu et loi 4 : équipement des joueurs) avant le début du match s’entend, la conformité qui mène vers cette régularité du jeu conformément à l’esprit et à la lettre de ces mêmes lois en dépend.