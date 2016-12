Réagissez

A quel laboratoire sera confié le programme de contrôle de dopage des footballeurs algériens ?

La Fédération algérienne de football (FAF), qui a confirmé le lancement du programme de contrôle de dopage à travers le communiqué qui a sanctionné la réunion du bureau fédéral, n’a donné aucune indication sur le nom et le lieu où seront effectuées les analyses. Le contrôle ne sera pas confié aux deux laboratoires à qui la Fédération avait l’habitude de confier cette mission.

Le premier, LAD-Lausanne, à qui la Fédération confiait cette tâche depuis des années, n’est plus en odeur de sainteté avec la FAF. Elle ne pourra pas non plus le faire avec le laboratoire de Doha dont l’Agence mondiale antidopage (AMA/WADA) a suspendu l’accréditation depuis le 14 novembre 2016 pour une période de 4 mois.

Le laboratoire de Doha est interdit de toute activité antidopage, y compris des analyses d’échantillons d’urine et de sang. Où seront effectuées les analyses ? Le nom du laboratoire à qui sera confiée cette mission par la Fédération devrait être connu en début d’année.