Les délégués, invités, journalistes venus assister à l’assemblée générale de la FAF ont remarqué la présence de plusieurs personnes revêtues de survêtements postées à quelques mètres de l’entrée principale du CTN, à Sidi Moussa.

Pas grand-monde n’a fait attention à ces hommes regroupés sur le trottoir et brandissant des pancartes et écriteaux dénonçant «le mépris affiché par le président de la ligue de wilaya de Boumerdès à l’égard d’arbitres de la ligue en grève à cause des arriérés et des indemnités impayés depuis mars 2016», déplore un arbitre.

Pendant que ces arbitres tentaient de joindre le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, pour l’informer de la situation dans laquelle ils se trouvent, le président de la ligue de wilaya de Boumerdès, Saïd Bakri, prenait la parole sous la chapiteau qui abritait l’AG de la FAF pour brosser un tableau idyllique du football et de la Fédération. Contraste édifiant entre ce qui se passe à la base et ce qui se fait au sommet. Le président de la ligue de Boumerdès et les arbitres qui sont affiliés à cette ligue, mais qui n’arbitrent plus, seraient bien inspirés de s’asseoir autour d’une table pour trouver une issue à cette regrettable et dommageable situation.