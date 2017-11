Constantine et Béjaïa dans l’œil du cyclone

Réagissez

De nombreuses ligues vont être soumises prochainement à un contrôle de la Fédération algérienne de football (FAF) suite à de nombreuses requêtes émises par des clubs concernant la gestion administrative, financière et sportive des structures pointées du doigt. Dans bien des cas, des ligues sont gérées comme un bien privé. Avec le changement intervenu au printemps dernier, les langues se sont déliées et beaucoup de mauvaises choses sont remontées à la surface.

Depuis l’arrivée de la nouvelle direction fédérale, des lettres et correspondances dénonçant des abus atterrissent sur le bureau du président et du secrétaire général de la FAF. Sur ce chapitre, un membre du bureau fédéral indique : «Petit à petit, les gens ont pris confiance et dénoncent l’arbitraire qu’ils vivaient. La fédération étudie avec sérieux toutes les correspondances qu’elle reçoit. C’est ahurissant ce qui est décrit. Le drame, c’est que souvent tout ce qui est décrit est vrai. Sur la situation au niveau des ligues, le constat est alarmant. La fédération a pris sur elle d’aller vérifier sur le terrain. Elle prendra ses responsabilités à chaque fois que ce sera nécessaire.»

Quelques ligues ont déjà subi un contrôle qui a débouché sur la fin de mission des responsables concernés. Deux autres ligues vont bientôt recevoir la visite de dirigeants fédéraux pour une inspection. Il s’agit de la Ligue régionale de Constantine et de celle de Béjaïa. La première, dirigée depuis plusieurs décennies par l’ancien arbitre international Mohamed Dehamchi, est déjà sur le gril. L’inspection débutera le 19 novembre.

Des officiels de clubs ont saisi la fédération sur de nombreux dossiers traités par la ligue. Il y aurait des affaires et dossiers qui n’auraient pas été traités conformément à la réglementation. Si les faits reprochés à la LRFC sont prouvés, la direction de la ligue sera priée de faire ses cartons et laisser la place à d’autres dirigeants qui seront élus.

La Ligue de wilaya de Béjaïa est inscrite sur la liste des structures qui seront inspectées au cours du mois de novembre. Cette ligue est secouée par plusieurs contentieux qui remontent à la saison écoulée et actuelle. Le traitement de l’affaire Barbacha-Taassast, saison 2016-2017, continue de défrayer la chronique en même temps que l’épisode de la fausse démission du secrétaire général de la ligue. Dans une correspondance adressée à la fédération en date du 16 octobre 2017, un membre de la ligue a détaillé les (nombreux) griefs retenus contre l’instance, et qui depuis font l’objet d’une minutieuse vérification. Une inspection est prévue le 22 novembre prochain. Si les dépassements signalés concordent avec la réalité, cette ligue connaîtra le même sort que celle de Khenchela avec le renvoi des principaux responsables de l’instance qui gère le football dans la wilaya de Béjaïa.

Est-ce le début du redressement au niveau des ligues qui se sont écartées des règles de bonne gestion ? La réponse est fournie par un membre du bureau fédéral : «On doit tourner la mauvaise page. La fédération exhorte les clubs, dirigeants, joueurs, arbitres et tout autre officiel à signaler tout type de dépassement. La fédération est à l’écoute de tous les acteurs du football. Toutes les doléances seront prises en considération. Force doit rester à la loi.»