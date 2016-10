Réagissez

Constantine abritera la 5e édition du Soulier d’or El Khabar Erriadhi, le 6 novembre prochain.

Cette année, le trophée est revenu au Libyen Zaabiya, auteur de 13 buts durant la saison 2015-2016. Il succède, dans l’ordre, à Messaoud (ASO), Djallit (MCA), Ebossé (JSK) et Derrardja (MCEE). Interrogé sur le changement de lieu de l’organisation de la cérémonie, le premier responsable du quotidien sportif, Adlene Hamidechi, souligne : «Avec notre partenaire Condor, nous avons pensé à faire voyager cette cérémonie à travers tout le territoire. Hier, c’était Alger, le 6 novembre ça sera Constantine, et l’an prochain une autre ville algérienne abritera la remise du trophée.» Comme à leur habitude, El Khabar Erriadhi et Condor ont élaboré un riche programme pour la journée et la soirée du 6 novembre. Ainsi, la Ligue 2 sera elle aussi à l’honneur à l’occasion de la remise du Ballon d’or dont le lauréat est Hamia, meilleur buteur de Ligue 2, saison 2015-2016, sous les couleurs de l’O Médéa.

Le football féminin sera lui aussi à l’honneur avec 3 trophées. Les athlètes qui ont brillé la saison dernière, à l’instar de Toufik Makhloufi (athlétisme) et Oussama Sahnoun (natation) recevront un trophée. Mourad Meghni (CS Constantine) sera honoré tout comme Rachid Bouarata (entraîneur) et Amar Ghotari (ancien arbitre international). Feu Mohamed Salah Diabi, ancien président du MOC et de la Fédération algérienne de football (FAF), sera lui aussi honoré à titre posthume. L’invité d’honneur de la cérémonie sera le président de la Fédération libyenne qui accompagnera à Constantine le joueur Zaabiya à quelques jours de la rencontre Libye-Tunisie, programmée au stade Omar Hamadi à Bologhine le 11 novembre prochain.