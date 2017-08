Conflit COA - Fédérations : Berraf réitère son appel à la «sagesse»

Réagissez

Mustapha Berraf, président du Comité olympique et sportif...

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a réitéré, hier à Alger, son appel à la «sagesse» pour l’«intérêt du sport national», dans le conflit qui l’oppose à certaines fédérations nationales contestant sa réélection à la tête du COA.

«Nous avons été élus démocratiquement et en direct devant toutes les chaînes de télévision nationales, il est temps que chacun se remette au travail en faisant passer l’intérêt du sport national avant tout. Nous devons penser à l’avenir de nos jeunes espoirs plutôt qu’à celui qui doit être président du COA et celui qui ne doit pas l’être», a indiqué Berraf à l’APS en marge de l’installation du nouveau président de la commission d’éthique et de déontologie du COA, Abdelhamid Berchiche.

Plusieurs présidents de Fédération ont contesté les «conditions» ayant entouré le déroulement de l’Assemblée générale élective (AGE) du COA qui a porté à la réélection de Berraf à sa tête pour le mandat quadriennal 2017-2020. «Les gens qui veulent mon départ devraient d’abord s’inquiéter de leurs activités. Quelques personnes qui sont pour mon départ viennent d’arriver au sein de leurs fédérations et n’ont pas encore fait leurs preuves. Je pense qu’il est temps de remettre les choses dans l’ordre, chacun à ses dimensions et chacun à sa valeur et son respect. Je respecte tout le monde et j’espère que tout le monde me respectera», a ajouté le patron du COA.



Berraf espère rencontrer Ould Ali

Berraf a avoué que les relations entre le COA et les Fédérations concernées étaient «discrètes» pour des raisons que personne n’ignore.

En parallèle, il envisage une réunion avec le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), El Hadi Ould Ali, «pour remettre les choses dans l’ordre». «Les relations avec les Fédérations sont discrètes, mais toujours d’actualité. Tout le monde sait que nous avons quelques divergences avec le MJS et je pense que ces divergences peuvent être rapidement aplanies. Je souhaite qu’on se mette autour d’une table pour éclaircir la situation», a précisé le président du COA. Et d’enchaîner : «Les gens qui ont saisi le Tribunal sportif algérien (TAS) ont été déboutés. Le fait d’aller au TAS est une question de désordre, à mon avis, parce que ces gens-là ont pris part aux travaux de l’AGE, ont voté et ont même félicité les vainqueurs, ensuite ils vont se plaindre pour des raisons que tout le monde connaît.»

Par ailleurs, Berraf n’a pas caché sa «joie» de la nomination de l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelhamid Berchiche, à la tête de la commission d’éthique et de déontologie du COA. «C’est un honneur que Berchiche accepte cette mission car c’est une personnalité nationale et internationale. Je suis sûr que nous arriverons à mettre de l’ordre dans certaines affaires du sport en Algérie. Cette installation répond aux soucis de l’assemblée générale. La commission a toutes les prérogatives pour faire des enquêtes et combattre des fléaux, comme la corruption, le dopage, les dépassements, les manquements au respect mutuel et aux règles d’éthique et de déontologie du sport et également les manquements qui peuvent subvenir dans la charte olympique. C’est une étape majeure pour nous», a conclu le patron de l’instance olympique.

Durant sa riche carrière, Abdelhamid Berchiche (77 ans) avait présidé les Fédérations algériennes de karaté-do (FAK) et de tennis (FAT), a été membre du bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF) et président de la commission des litiges de l’instance footballistique jusqu’en 2009. «Nous allons mettre en place les statuts de la commission et fixer les objectifs afin de rétablir un peu la confiance dans le monde sportif et essayer de combattre les fléaux et les maux sociaux que nous vivons. La population que nous visons reste les jeunes car ils représentent l’avenir du pays. Même si la tâche est difficile, nous devons commencer à travailler sérieusement», a déclaré M. Berchiche.