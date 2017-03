Confédération africaine de football : L’après-Hayatou en marche

Réagissez

L’information faisant état du remplacement du secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Hicham El Amrani, par le secrétaire général adjoint, publiée dans notre édition d’hier, a suscité beaucoup d’intérêt, mais aussi d’interrogations auprès de ceux qui suivent de près l’actualité de la Confédération.

L’information émane d’un site égyptien qui, dès jeudi soir, a fait état d’«un imminent changement au niveau du secrétariat de la CAF qui toucherait Hicham El Amrani (secrétaire général) qui est donné partant après la non-élection de Issa Hayatou». L’information n’est pas une surprise. Au siège de la CAF, au Caire, la fin de mission de Hicham El Amrani ne faisait aucun doute parce que le Marocain était resté fidèle au Camerounais.

Dès l’annonce de la victoire, le 16 mars, du Malgache Ahmad Ahmad, les choses se sont précipitées et les Egyptiens ont pris les devants. Les premiers signes qu’ils ont envoyés en direction de ceux qui sont devenus indésirables n’ont pas tardé. La délivrance des permis de travail au personnel étranger a été le premier acte.

Les Egyptiens ont justifié le changement de traitement vis-à-vis de Hicham El Amrani par la position que ce dernier a affichée lors de l’affaire qu’un tribunal égyptien a instruite contre la Confédération au sujet de la vente des droits de la CAN 2017.

Le Marocain a adopté la même ligne de défense qu’Issa Hayatou. Cela ne lui a pas été pardonné. En définitive, Issa Hayatou a payé le prix fort de sa politique et de sa gestion unipersonnelles.

L’Algérien Mohamed Raouraoua et l’Egyptien Hani Abo Rida ont tenté à maintes reprises de lui faire changer d’avis. En vain. Ses sergents ont tout fait pour étouffer les voix de l’Algérien et de l’Egyptien. Mohamed Raouraoua était en brouille avec Issa Hayatou depuis longtemps. Le divorce entre les deux hommes a été consommé en 2015, lorsque le Camerounais a confié au Gabon l’organisation de la CAN 2017 alors que le dossier algérien était le meilleur. Issa Hayatou et son clan ont tout fait pour que Mohamed Raouraoua n’accède pas au poste de président de la CAF. Lui, non plus, n’a pas eu le loisir de remporter un 8e mandat. Ahmad Ahmad, un ami de l’Algérie, est passé par là.