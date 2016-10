Réagissez

Georges Leekens entame sa seconde mission à la tête des Verts dans un contexte totalement différent de celui de son précédent passage. Sa connaissance de tout ce qui a trait à l’équipe nationale remonte à sa première expérience. Depuis 2003, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Il n’y a aucune commune mesure entre les deux époques.

Ce qu’il doit savoir, ou du moins facilement imaginer. Les expériences malheureuses vécues par ses deux prédécesseurs, Christian Gourcuff et Milovan Rajevac, doivent lui servir de lanterne pour connaître le passé et tracer la voie de l’avenir. Son avenir à la tête de la sélection est jalonné de difficultés et de pièges qui risquent de rendre impossible sa réussite.

Le danger ne viendra pas nécessairement et uniquement des adversaires sur le terrain. Le Français et le Serbe n’ont pas quitté l’équipe nationale à cause de mauvais résultats, ce qui aurait été compris, admis. Ils ne sont pas partis suite à un échec ou une élimination, mais en raison du climat délétère instauré (volontairement ?) autour de la sélection.

Gourcuff et Rajevac ont été piégés dès le départ. Leur erreur fut d’avoir tout accepté et rien exigé. Tous deux ont vécu les mêmes affres et subi le même sort.

Leur caporalisation a favorisé leur fin. Ils sont venus seuls, sans adjoint, le staff leur a été imposé, leur confiance a été mal récompensée puisque les individus qui les ont accompagnés dans leur mission ont été les premiers à les dénigrer et ensuite se dresser contre eux pour précipiter leur fin et servir la justification à la rupture du contrat de travail entre la Fédération et les deux entraîneurs. Georges Leekens a pris un énorme risque en arrivant seul, sans adjoint dans ses bagages. Au moindre éternuement, il sera placé dans l’isoloir.

L’adage qui dit «protégez-moi de mes amis, mes ennemis j’en fais mon affaire» sied parfaitement au contexte. Georges Leekens, s’il doit être intransigeant sur deux chapitres, ce sont bien sûr ceux de la communication et du choix des joueurs. De Halilhodzic à Rajevac en passant par Gourcuff, le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, a toujours veillé à verrouiller hermétiquement ce chapitre, causant au passage dommages et désagréments aux techniciens et aux confrères.

Cet aspect est important et Georges Leekens se doit de bien le gérer pour éviter d’entrer en conflit avec les journalistes. Le choix des joueurs sera l’autre gros morceau dans la mission du Belge. Choisira-t-il ou se fera-t-il assister dans ses choix et décisions ? Des réponses à toutes ces interrogations dépendra la longévité de sa présence à la tête de l’équipe nationale.