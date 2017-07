Réagissez

Messaoud Koussa, membre du bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football, élu en mars dernier, n’est plus le président de la Commission fédérale de l’arbitrage (CFA).

La décision est tombée hier, elle a été prise par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. L’annonce a été faite officiellement, hier, à travers un communiqué laconique de la FAF sur son site officiel, à travers un communiqué laconique. «Le président de la FAF a décidé de décharger Messaoud Koussa de ses fonctions de président de la Commission fédérale de l’arbitrage», lit-on dans ledit communiqué. La FAF, pour expliquer cette décision de Zetchi de décharger Koussa de la présidence de la CAF, évoque l’obligation de réserve non respectée par l’ancien président de la Ligue régionale de football de Sétif, «compte tenu de son attitude et de ses déclarations à la presse, constituant une atteinte à l’obligation de réserve de tout membre du bureau fédéral à l’égard de la Fédération algérienne de football», indique le communiqué de la FAF. Un «limogeage» prévisible, au vu de ce qui s’est déroulé, jeudi dernier à Sidi-Moussa lors de la dernière réunion du bureau fédéral, où la tension a atteint son paroxysme entre Messaoud Koussa et deux de ses pairs au sein du BF (Zetchi et Ould Zmerli) sur la question des désignations des arbitres pour les deux championnats professionnels du prochain exercice, et qui revêt un enjeu important, mais aussi sur la composante du bureau du CFA (8 membres).

Acceptant mal qu’on lui impose un ancien arbitre dans la commission qu’il préside, en l’occurrence Mokhtar Amalou, alors qu’il voulait nommer Mohamed Bichari, et la décision de recourir à un logiciel pour les désignations, le désormais ex-président de la CFA a vivement réagi, s’attaquant même aux membres du BF et à son président, vendredi dernier sur les ondes de la Radio nationale. Des attaques qui ont pour conséquence son éviction de la tête de la commission d’arbitrage.

A noter que la question des désignations reste l’un des sujets de divergence phare au sein de la nouvelle équipe dirigeante de la FAF, depuis son élection au mois de mars dernier. Dès sa première réunion, le BF a connu un éclat entre Koussa et Zetchi, toujours sur la question des désignations des arbitres, tâche confiée à l’époque à Mokhtar Amalou, poussant l’ancien arbitre à démissionner, avant de revenir à de meilleurs sentiments, après les assurances qui lui avaient été faites, qu’il serait le vrai patron de la CFA, avant que le même problème ne ressurgisse à nouveau, jeudi dernier.