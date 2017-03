Commission électorale : Baâmeur persiste et signe

Réagissez

Le président de la commission électorale de la Fédération algérienne de football (FAF), Ali Baâmeur, s’en tient toujours à la décision prise lors de la réunion, tenue dans la matinée d’avant-hier, relative au report de l’AG élective de la FAF au 27 avril prochain, alors qu’elle était programmée pour ce 20 mars.

«Nous avons décidé de reporter les élections sur la base des statuts de la FAF, stipulant que le délai entre l’Assemblée ordinaire (AGO) et élective est de 60 jours. Nous avons publié un communiqué en ce sens sur le site officiel de la FAF où tout a été mentionné», a-t-il affirmé dans une déclaration à l’APS. La décision de reporter les élections a été prise lors de la réunion de la commission électorale qui s’est tenue au lendemain de la fin du dernier délai pour le dépôt de candidature.

Un communiqué a été publié à cet effet, en fin de matinée. Mais quelques heures plus tard, celui-ci a été supprimé du site de la FAF. Selon certaines sources, c’est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a exigé l’annulation de la décision du report et par conséquent la suppression du communiqué. «Je ne suis pas responsable de la suppression du communiqué du site, celui qui l’a fait doit assumer ses responsabilités. Je suis prêt à rectifier le tir si notre démarche est antiréglementaire, mais je suis sûr que nous avons agi, selon les statuts en vigueur», a déclaré Baâmeur à ce sujet.

C’est un véritable bras de fer qui est finalement engagé entre le ministère et la commission électorale. Il est utile de rappeler que le président du Paradou AC, Kheireddine Zetchi, était le premier à déposer sa candidature, quelques heures avant la fin du délai réglementaire. Mais des présidents de club ont constitué, à la dernière minute, une liste menée par Abdelkrim Medouar, porte-parole de l’ASO Chlef, et dans laquelle figurent, entre autres, Mohand Cherif Hannachi (JS Kabylie) et Omar Ghrib (MC Alger).