Réagissez

La Fédération algérienne de football (FAF) a procédé à l’installation de M. Belkharoubi en qualité de président de la commission de recours fédérale en remplacement de Saïd Bakri. Le choix de Belkharoubi s’inscrit dans le souci de la Fédération de se conformer au règlement de la FIFA qui préconise d’installer un juriste de formation à la tête des organes juridictionnels ,que sont la commission de discipline, la commission de recours et la commission d’éthique indépendante. Belkharoubi a déjà pris ses fonctions. Les commissions de discipline et d’éthique auront à leur tête, prochainement, des juristes de formation, et ce, dans l’unique souci, pour la FAF, de se conformer aux directives de la FIFA.