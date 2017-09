Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) chargée des désignations des commissaires au match des rencontres du championnat professionnel des Ligues 1 et 2, sans critères définis, n’aura plus le loisir désormais de charger «n’importe qui» pour officier en tant que tel, comme c’était le cas jusqu’ici. Le Bureau fédéral (BF) de la FAF réuni dimanche dernier s’est penché sur la question, en exigeant désormais de la LFP de désigner les commissaires au match parmi «les personnes structurées au sein de la fédération». C’est ce qui a été décidé par la FAF qui précise que le BF «a attiré l’attention de la LFP sur la désignation de personnes non structurées au sein de la FAF comme commissaires au match en Ligues 1 et 2… quand bien même il s’agit de personnes issues du monde du football». Il faut dire que depuis quelque temps, et avec des désignations quelque peu «anarchiques» de la part de la LFP, le respect de l’éthique et de l’impartialité a été bafoué à maintes reprises, en désignant dans plusieurs cas des commissaires au match structurés carrément au sein des clubs locaux, alors que dans d’autres, ce sont carrément des présidents de ligues régionales qui ont assuré ce rôle dans des rencontres impliquant des équipes de leur région, comme cela a été constaté le week-end dernier lors du match Paradou AC-USM Blida.