Des arbitres en activité ont été instruits pour préparer la mise sur pied d’une énième association des arbitres. Les initiateurs, bien sûr, restent tapis dans l’ombre, se contentent de tirer les ficelles et avancent masqués. Une fois de plus, les arbitres vont être manipulés pour mener un combat à la place de ceux qui ont beaucoup d’intérêts à défendre. Ceux des arbitres sont leur dernier souci. La preuve, combien d’arbitres ont été agressés, humiliés, menacés, intimidés sans qu’une seule voix se lève pour condamner fermement ces types de violences ?

C’est parce qu’ils sont acculés par des affaires et scandales que ceux qui croient être la conscience des arbitres, alors qu’en réalité ils sont les gardiens du temple, font diversion pour détourner l’opinion. Au cours des deux dernières journées, des arbitres ont été lynchés, physiquement et moralement, sans qu’un seul responsable de l’arbitrage joigne sa voix au concert des condamnations.

L’idée de mettre sur pied une association d’arbitres en activité n’a d’autre objectif que celui de perpétuer le système en place. Les thuriféraires de l’arbitrage ont besoin des hommes en noir et de l’activité pour gonfler leur compte en banque, couvrir les dépassements et la corruption érigés en mode de fonctionnement. Les arbitres honnêtes, les hommes de devoir et de conviction doivent refuser de se prêter à ce jeu dangereux qui consiste à leurrer pour prolonger la situation catastrophique dans laquelle est plongé l’arbitrage depuis la nuit des temps.

Un jour, c’était en 1963, le footballeur français Raymond Kopa avait dit : «malgré l’or de leurs chaînes, les footballeurs restent des esclaves». Il avait tenu ces propos pour dénoncer le contrat à vie qui existait à l’époque. Par cette déclaration, il avait ouvert la voie au changement qui a débouché un demi-siècle plus tard sur l’arrêt Boosman. Les arbitres en activité doivent savoir qu’ils sont les meilleurs avocats et défenseurs de leur cause. L’actualité de l’arbitrage en fournit la preuve chaque jour.

Le danger pour les arbitres vient d’abord de ceux qui régentent cette activité ô combien lucrative. Le reste, c’est du vent ou tout simplement la défense d’intérêts sordides où les pauvres arbitres comptent pour du beurre et ne sont que des pions malléables et corvéables à souhait. La création d’une association d’arbitres en activité a un seul objectif : perpétuer le système et asseoir définitivement la corruptionw.