Commentaire : Un «red-chef» re-déclenche le tocsin

Après une accalmie de quelques semaines, les attaques contre la Fédération, plus particulièrement contre le président Kheireddine Zetchi, ont repris de plus belle. Une féroce campagne planifiée par ceux qui croient encore que le football algérien c’est eux et qu’il leur appartient pour toujours, orchestrée par leurs fidèles lieutenants et relayée par leurs canaux habituels, a pour objectif la déstabilisation de la Fédération.

S’appuyant sur le moindre prétexte, ceux qui se sont érigés comme les tuteurs du football algérien font le forcing pour arrêter la roue de l’histoire. Tous les moyens ont été réquisitionnés pour faire aboutir la cabale. Les ordres émanent d’un centre bien identifié, les tâches sont réparties entre ses plus fidèles lieutenants chargés de les relayer à travers tous les segments du football.

La calomnie et le mensonge sont leurs armes préférées. A la faveur de la double déconvenue des Verts face à la Zambie et de la sélection des locaux contre la Libye, ils ont déclenché le tocsin pour revenir à l’avant-mars 2017. Celui que les confrères affublent du titre de «Red-Chef» a été tiré de sa «retraite» pour porter la bonne parole auprès de ceux qu’il juge dignes de confiance pour relayer le discours venu d’ailleurs et préparer autour d’un bon plat national sous les lambris d’un restaurant à «Paname».

C’est de ce lieu que partent ordres et missions. A coups de promesses d’un rapide retour d’un passé qualifié de doré, des individus crédules sont facilement mobilisés, fédérés autour d’un programme qui se résume à une seule ligne. Restaurer l’ordre ancien. Pour y parvenir, les tenants de la déstabilisation rampante de la Fédération ne reculent devant rien.

Même pas la vulgaire et indigente manipulation des esprits crédules. Cela va de l’indemnisation mirobolante du sélectionneur en cas de limogeage, au versement d’une forte prime (30 000 dollars) à un agent (marocain) organisateur de match, présenté pour la circonstance comme agent du coach espagnol, sans oublier la pétition qui serait en train d’être levée pour renverser le président de la Fédération.

C’est beaucoup pour être vrai.

Les initiés maîtrisent (tous) les tenants et les aboutissants de ce navet de feuilleton. En tous les cas, personne ne les trompera sur les véritables mobiles du procès intenté au président de la Fédération. Ce dernier a commis un crime de lèse-majesté en préconisant de bâtir des centres de regroupement des sélections de jeunes à travers tout le pays à la place de la construction d’un hôtel de prestige. Les missions de la fédération étant de développer et de promouvoir le football et non pas d’être un tiroir-caisse.