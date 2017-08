Commentaire : Maroc vs Algérie

Réagissez

Des titres de la presse marocaine se défoulent quotidiennement sur l’Algérie. Il ne se passe pas un jour sans qu’ils ne fassent le procès de l’Algérie et des Algériens. La dernière saillie en date est celle du site Le 360 sport qui a titré : «Malgré sa haine viscérale envers les Africains, l’Algérie veut organiser la CAN-2019», comme si aucun pays africain n’avait le droit de postuler à l’organisation de la CAN-2019 mis à part le royaume chérifien.

Les Marocains s’imaginent qu’ils sont les nouveaux maîtres du football continental depuis la chute de Issa Hayatou, au point où ils dénient le droit à quiconque de caresser l’espoir d’organiser la CAN-2019 confiée au Cameroun et que le Maroc fait tout pour qu’elle soit retirée au pays des Lions Indomptables avec la complicité des nouveaux patrons de la CAF. Pour faire avaler la pilule du complot tissé à Rabat, Le Caire, Harare et Zurich, les Marocains se sont mis à la manœuvre et ont choisi l’Algérie comme alibi pour détourner l’attention sur les dérives planifiées et exécutées à partir du Maroc. Les sujets du roi affirment : «L’Algérie exige ce qu’elle dit être son droit.

Elle remet au goût du jour une vieille promesse entre présidents déchus. Hayatou et Raouraoua.» La dernière fois que l’Algérie avait officiellement présenté un dossier de candidature pour organiser la CAN-2017 que justement le Maroc avait refusé d’abriter à quelques mois de l’ouverture du tournoi pour de fallacieuses raisons (l’épidémie Ebola) et interdire ainsi aux Africains de poser le pied dans le royaume. Entre le dossier algérien et gabonais, la CAF a fait son choix, défavorable à l’Algérie.

Les éditions 2019, 2021 et 2023 ont été confiées, respectivement, au Cameroun, la Côte d’Ivoire et la Guinée. Donc, le pays d’un million et demi de martyrs ne figurait dans aucun petit papier de Issa Hayatou, ni dans l’agenda de la CAF, contrairement à ce que veulent faire croire les Marocains et tous les nouveaux chancres du football africain.

Les Marocains ne reculent devant rien, font montre d’aucun scrupule pour brosser une mauvaise image de l’Algérie qu’ils accusent «d’expulser à tour de bras des milliers d’immigrés africains accusés par les hommes de Bouteflika d’être, de par la couleur de leur peau, porteurs de ‘‘sida et autres maux sociaux’’». Tout cela pour ne pas gêner les desseins du Maroc de remplacer le Cameroun. Cette question, retirer la CAN-2019 au Cameroun pour la confier au Maroc, est d’ores et déjà réglée, comme l’a révélé le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lakjah, trois jours avant l’ouverture du symposium de la CAF, le 18 juillet dernier à Rabat. Pourquoi tant d’agitation ?

A travers ce genre de scénarios, le Maroc veut se substituer à l’Algérie comme première force régionale, dans tous les domaines. Pour arriver à ses fins, le Maroc a eu recours à tous les moyens. Pour l’instant, l’Algérie n’a pas l’intention d’organiser la Coupe d’Afrique des nations. Le Maroc si, pour les raisons que tout le monde connaît.

Après avoir fui le concert des Etats africains, tourner le dos au continent, le royaume a changé son fusil d’épaule en arrosant à satiété les voix susceptibles de le remettre dans le circuit. Le football a été un puissant vecteur de cette stratégie tous azimuts de retour dans le giron continental. La mangeoire est l’arme de prédilection pour rallier le maximum d’affidés.