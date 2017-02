Réagissez

Qu’attend le ministère de la Jeunesse et des Sports pour invalider les assemblées générales électives (AGE) des ligues de football qui ont transgressé la loi du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives et le décret exécutif du 27 novembre 2014, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales, ainsi que leur statut type ? La Fédération algérienne de football (FAF) et les ligues sont-elles des instances au-dessus de la loi pour se permettre d’ignorer les décret cités ?

Ces deux entités n’ont pas procédé à la mise en conformité de leurs statuts respectifs comme le stipulent les textes cités en référence. La preuve, il n’existe nulle trace des nouveaux statuts de la FAF sur le site officiel de celle-ci. Le 25 novembre 2015 s’est tenue, à Sidi Moussa, l’assemblée générale de la FAF pour la mise en conformité des statuts. La mise en conformité n’a pas eu lieu. Les anciens ont été reconduits au su et au vu de tout le monde.

Le MJS en premier. Il a cautionné la mascarade en fermant les yeux. Confortée par ce signal fort de la tutelle, la Fédération a instruit les ligues de ne pas se conformer à la loi du 23 juillet 2013 et d’ignorer le décret exécutif du 27 novembre 2014 et de ne pas procéder à la mise en conformité comme le précise l’article 85 de la loi (chapitre 2- les ligues sportives). «La ligue sportive est une association régie par les dispositions de la loi sur les associations, celles de la présente loi…» La loi en question a totalement évacué la qualité d’expert qui, malheureusement, existe toujours dans les statuts des ligues.

C’est une grave transgression de la loi. Pire, presque tous les présidents de ligue sont issus du collège des «indépendants, c’est-à-dire président qui a fait un mandat et les experts». La question des experts est une aberration doublée d’une transgression du principe d’équité entre les membres d’une même association.

La loi algérienne et les statuts de la FIFA interdisent toute discrimination (sous toute forme), article 4 des statuts de la FIFA (dispositions générales). Une question : pourquoi le MJS a-t-il approuvé le statut type de la ligue sportive de wilaya de football (arrêté n°132 du 16 avril 2016) ? Par cet arrêté signé par le ministre El Hadi Ould Ali, le MJS a ouvert la voie à la violation de la loi.

Le ministre a-t-il été floué par ses services ou a-t-il couvert la forfaiture ? C’est grave dans les deux cas. Personne n’arrive à suivre le ministre. D’un côté, il promet la rigueur totale dans l’application de la loi, écarte des candidatures, et d’un autre il laisse les ligues transgresser allègrement les textes sans prendre ses responsabilités vis-à-vis de tous les hors-la-loi qui agissent en plein jour et en toute impunité.