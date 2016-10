Réagissez

Hier, les Verts ont livré leur match le plus terne depuis qu’ils ont élu domicile au stade Mustapha Tchaker à Blida. Il faut remonter à la sortie face à la Tanzanie au retour de la Coupe du monde en Afrique du Sud (2010) pour trouver un match non abouti comme celui d’hier. Les Verts ont deux circonstances atténuantes pour expliquer leur prestation moyenne. Il y a d’abord la valeur de l’adversaire qui n’est pas n’importe qui, et ensuite la cascade de forfaits qui a handicapé la sélection. Les matchs précédents étaient trompeurs.

Les adversaires proposés étaient loin du niveau de celui d’hier. Il y a eu trop d’approximation dans le jeu, conséquence directe du dérèglement de l’équipe qui n’a pas pu compter sur ses forces vives que sont Brahimi et Feghouli. Même si le second a fait son apparition en seconde mi-temps sans jouer pour autant sur son niveau. Feghouli, lui, a disputé une poignée de minutes nettement insuffisantes pour lui permettre de booster le groupe. Le résultat (1-1) reflète la physionomie d’une partie qui a laissé les puristes sur leur faim.

Finalement, le grand vainqueur du jour c’est le Nigeria qui est allé s’imposer (2-1) en Zambie et pris la tête du classement avec le (déjà) décisif rendez-vous Nigeria-Algérie. Mathématiquement, le nul contre le Cameroun n’élimine pas l’Algérie de la course à la qualification, même si le chemin pour Moscou est déjà semé d’embûches.