L’Algérie ne réalisera pas la passe de trois. Après la défaite (3-1) d’hier face à la Zambie, l’équipe nationale a totalement hypothéqué ses chances de qualification à la Coupe du monde 2018 en Russie. Avec une peu reluisante moisson d’un point sur un total possible de neuf unités, l’équipe nationale a dit au revoir au Mondial en Russie. Cette issue était prévisible.

L’entame du parcours a laissé entrevoir ce scénario avec un match nul (1-1) face au Cameroun à Blida et une large défaite (1-3) contre le Nigeria sur ses terres. Seul un miracle pouvait sauver la mise. Il ne s’est pas produit pour au moins deux raisons. La première est due à la valeur du Nigeria et au talent de ses joueurs qui ont réalisé un premier parcours idéal avec trois matchs, trois victoires.

La seconde est liée au niveau actuel de l’équipe nationale. Il est loin des attentes, comme le confirme du reste sa faible performance lors des trois premières sorties. La rencontre d’hier était celle de la dernière chance. Les joueurs ne l’ont pas saisie. Amorphes, presque sans réaction avec un adversaire qui s’est pourtant présenté avec une formation très rajeunie, les Verts ont totalement vendangé leurs chances de qualification.

Cette performance, sur trois sorties, est tout sauf une surprise. Beaucoup de joueurs ne sont plus au niveau qui était le leur il y a quelques années. A force d’être titularisés à tous les coups, ils ne se sentent plus menacés. Alors ils ont mis tout le groupe en danger. C’est certainement la fin d’un cycle, et pour ne pas l’avoir prévu ou pas voulu, la fédération et les différents coachs qui se sont succédé à la barre technique assument une lourde responsabilité dans ce qui arrive.

Hier en Zambie, l’équipe nationale a disputé son troisième match du dernier tour des éliminatoires avec un troisième coach. Contre le Cameroun, c’est le Serbe Milovan Rajevac qui a coché les verts avec comme bouquet la révolte du vestiaire contre le sélectionneur qui est parti parce que les joueurs ne voulaient plus de lui.

Georges Leekens a pris sa succession et lui aussi n’a pas fait de vieux os après la lourde défaite contre le Nigeria (1-3) et la pâle prestation à la CAN 2017. Lucas Alcaraz est sur la même voie après la défaite d’hier. Faut-il pour autant le pousser vers la sortie? Il a été engagé pour conduire les Verts en phase finale de la CAN 2019 avec pour objectif d’atteindre le dernier carré. Son bilan sera fait sur cette base.

Il ne faut pas perdre de vue que l’équipe nationale avait déjà hypothéqué ses chances de qualification au Mondial 2018 après les deux premiers matchs où elle n’a récolté qu’un point au moment où le Nigeria en comptabilisait six. La suite était prévisible. Le match d’hier n’a fait que le confirmer.