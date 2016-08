Réagissez

Le sélectionneur Milovan Rajevac a vite appris ce qu’il doit dire et faire. Venu en conférence de presse, samedi, pour expliquer ses choix et décisions concernant la liste des joueurs retenus pour la rencontre face au Lesotho, le 4 septembre à Blida, il a usé de la parade qui sied le mieux à ceux qui s’expriment sans conviction, c’est-à-dire botter en touche. Interrogé par des confrères sur la convocation de quelques joueurs qui n’ont pas encore joué une minute avec leur club et la mise à l’écart d’autres qui comptent un temps de jeu appréciable, il a dégagé sa responsabilité et chargé en même temps des membres de son staff, qu’il a rendu responsables de certains choix curieux.

Fraîchement installé, il ne s’est pas encore bien imprégné des us et coutumes en vogue dans le football algérien, il a tout mis sur le dos de personnes qui passent du bon temps dans le circuit de la sélection et excellent dans le colportage de ragots et de ce qu’a fait et dit le voisin. Milovan Rajevac s’est engouffré dans l’espace dessiné par ses prédécesseurs pour faire ce qu’il n’aurait jamais pu faire à la tête d’un club ou d’une sélection sur le vieux continent.

De là à penser que la démarche lui a été recommandée par le cercle qui décide de tout, il n’y a qu’un pas que beaucoup ont vite franchi. Un sélectionneur digne de ce nom ne s’amuserait jamais avec les principes et critères qui guident les choix techniques d’un coach. Au fond de lui, le Serbe sait qu’il a fait une grave entorse en la matière, mais il l’endosse à son staff. Belle leçon de correction vis-à-vis de ses collaborateurs qui eux, bien sûr, resteront muets.

L’Algérie est le seul pays au monde ou les internationaux qui ne jouent pas en club ne sont pas inquiétés pour leur convocation en équipe nationale. Même sans temps de jeu, ils seront sélectionnés que le coach se nomme Rabah Saadane, Vahid Halilhodzic, Christian Gourcuff ou Milovan Rajevac. C’est une règle non écrite mais appliquée à la tête. Ceux qui l’imposent doivent être forts pour faire plier autant de coachs qui n’adopteront jamais pareille posture chez eux. Décidément, en Algérie tout va.