Comité Olympique Algérien : Une journée médicale au Hilton

Le Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) organise aujourd’hui, à partir de 9h30, à l’hôtel Hilton (Alger), à partir de 9h30 une journée médicale sur « la récupération, réhabilitation et rééducation des athlètes de haut niveau ». Cette journée d’étude scientifique sera animée par le Professeur Carlo Tranquilli président de la Commission médicale de la Fédération Italienne de Football, qui sera accompagné par Mario Scerri, le DG de Human Tecar. Les médecins accrédités par les fédérations sportives nationales et les entraîneurs de haut niveau sont invités à assister.