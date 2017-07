Réagissez

Kheireddine Zetchi

Un féroce combat d’arrière-garde est déclenché contre le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, par des résidus d’un système finissant qui a aliéné beaucoup d’acteurs du football, recrutés principalement au niveau de plusieurs ligues.

Inquiétés par les enquêtes diligentées par la fédération sur l’étendue des scandales et dysfonctionnements relevés et confirmés par la commission Bahloul-Ghouti, des présidents de ligue cherchent coûte que coûte à empêcher la fédération d’arriver à eux avec les dramatiques conséquences qui en découleront pour leur avenir et leur présence à la tête des structures citées.

Après un mutisme sidéral sur tous les scandales, dépassements et dysfonctionnements qui ont régenté le football algérien au cours des dernières années, avec la complicité et l’assentiment des mêmes personnes qui ont toujours été de simples caisses de résonance au niveau de l’assemblée générale du bureau fédéral et qui aujourd’hui semble avoir retrouvé l’usage de la parole et du verbe pour décrier l’action de l’actuel président de la fédération. Ils ne le font pas innocemment.

Ils exécutent des ordres venus d’ailleurs et inscrits dans un agenda aux relents d’une déstabilisation programmée depuis le jour où Kheireddine Zetchi a décidé de braver des interdits et des sujets tabous. Le trio Ali Malek, Youcef Belmadjbar et Yacine Benhamza a pris la tête d’un mouvement téléguidé, commandé à distance par des tireurs de ficelles qui avancent masqués. Les deux premiers cités, respectivement président de la Ligue de football amateur (LNFA) et Ligue interrégions (LIRF), sont directement impliqués dans le scandale de la délivrance illégale et antiréglementaire d’une licence à un joueur d’un club amateur.

L’enquête diligentée par la fédération a confirmé le bien-fondé des informations fournies par des lanceurs d’alerte. Les deux présidents ont gravement attenté à l’intégrité et à l’éthique de la compétition. Ali Malek traîne des casseroles en la matière depuis qu’il est dans les instances du football. Les plus récentes remontent à la saison 2015-2016. Il a fait relégué le CC Sig en division interrégions pour un fait indépendant de sa volonté.

L’épisode du match que Hassasna (DNA) a perdu sur le tapis vert après le retrait des éléments du service d’ordre lors d’un match à Saïda hantera à jamais ses nuits. Sans parler des dépassements qu’il a cautionnés par son silence. Youcef Belmadjbar, lui, en l’espace d’une moitié de saison a commis ce qu’aucun président de ligue digne de ce nom ne fera jamais. Programmer une rencontre de la dernière journée de championnat, en l’occurrence Froha-Tissemsilt (LIRF) à 11h alors que le reste des rencontres était programmé à 15h.

Depuis 1984, après le scandale du match Allemagne-Autriche, dont l’Algérie a été la première et grande victime, la FIFA a décrété que tous les matchs de la dernière journée doivent se dérouler le même jour et au même horaire. Belmedjbar a enfreint cette règle avec les conséquences dramatiques qui ont découlé sur l’avenir de Tissemsilt.

Yacine Benhamza, président de la ligue régionale de Saïda, et Ali Malek se sont substitués aux authentiques membres de la commission électorale de la LIRF élus par l’assemblée générale de la ligue que présidait Mohamed Boukaroum en date du 22 février 2016. Le 4 juin 2016, les deux hommes se sont substitués aux membres élus de la commission électorale et de recours pour diriger toute l’opération électorale, et ce, en infraction de l’article 242 du code pénal algérien. Ils risquent gros si d’aventure une plainte est déposée contre eux. L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonction ou de titre coûte cher à ses auteurs.

Le président de la FAF sait d’où émanent les saillies et leurs véritables auteurs. Selon des sources proches du bureau fédéral, l’organe de contrôle et de gestion de la fédération ne tardera pas à rendre publiques «beaucoup de choses pas du tout agréables pour ceux qui s’agitent parce qu’ils ont peur». Les boules puantes sont activées à dessein.