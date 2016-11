Colombie : Une équipe brésilienne décimée dans un crash d’avion

Réagissez

Les corps de 25 personnes ont été récupérés et cinq survivants retrouvés, en Colombie après l’accident d’un avion, survenu lundi soir, qui transportait 81 personnes, dont une équipe de football brésilienne, a annoncé le maire de la commune de La Ceja. Six personnes ont été secourues et 25 corps récupérés dans une «zone d’accès très difficile», a déclaré Elkin Osorio, maire de La Ceja, commune voisine du lieu de l’accident, à Blu Radio. L’avion de Lamia Airlines transportait 81 personnes, dont des membres de l’équipe de Chapecoense qui devait affronter aujourd’hui l’Atlético de Colombie en finale aller de la Coupe d’Amérique du Sud, la deuxième compétition de clubs du continent.