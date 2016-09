Réagissez

Manuel Herrero, réalisateur et producteur du film documentaire...

Manuel Herrero était à Alger le week-end dernier pour présenter son dernier documentaire consacré aux entraîneurs.

Coach, c’est le titre du film documentaire de 90 minutes, est une immersion dans le métier et le quotidien d’entraîneurs qui ont accompagné de grands sportifs dans leur carrière. Manuel Herrero, réalisateur et producteur du film, est le fils d’une légende du rugby français, Daniel Herrero, qui lui a inoculé l’amour du sport et surtout la passion de la découverte du fonctionnement d’un coach , sa relation avec l’athlète et surtout l’homme en matière d’accompagnement dans la concrétisation des objectifs tracés.

A travers le film documentaire Coach, le réalisateur a cherché à comprendre le fonctionnement des hommes qui conduisent et guident de grands sportifs dans leur carrière. Pendant presque 10 ans il a réalisé, pour Canal +, la série de documentaires «Les nouveaux explorateurs» qui l’a conduit à visiter tous les continents. Rencontré dans les salons d’un hôtel algérois, quelques heures avant la projection de son film, Manuel Hererro explique pourquoi il a choisi ce sujet : «J’ai toujours voulu savoir comment fonctionnait un coach au quotidien à travers sa personnalité, sa relation avec les sportifs qu’il dirige. J’estime que la fonction de coach n’est pas valorisée sur les autres plans, autre que technique.

Comment ce guide réagit-il après une défaite, quels moyens utilise-t-il pour remobiliser ses joueurs, quel est son rapport d’autorité avec ceux qu’il entraîne ? C’est tout cela que j’ai voulu faire connaître à travers mon film. La relation coach-athlète n’est pas toujours un fleuve tranquille. Le rapport d’autorité n’est pas toujours mis en exergue, pourtant il est un élément extrêmement important dans la relation entre les deux parties. A travers le film, j’ai revisité le sport à travers les grands entraîneurs que j’ai choisi.»

Les grands coachs visités

Manuel Herrero est allé à la rencontre de Carlo Ancelotti, à l’époque entraîneur du Real Madrid, Toni Nadal, oncle et coach de Raphael Nadal (tennis) depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, Graham Henry, le sélectionneur de la Nouvelle Zélande «qui lorsqu’il n’est pas en stage avec les Springbooks, va entraîner les équipes de jeunes du modeste club de son village natal» Philippe Lucas (natation), Claude Onesta (handball), le coach chinois patron de la sélection de gymnastique aux JO de Pékin, le prêtre irlandais Brozer Colm O’Connell qui a formé une partie de l’élite kenyane d’athlétisme, dont Rudisha, alors qu’il n’a jamais été un athlète structuré.

Il avoue : «Ces hommes m’ont fait découvrir des facettes de leur métier totalement inconnues du grand public. Ils se sont lâchés et m’ont permis de comprendre leur fonctionnement avec les sportifs loin des clichés et carcans. Ils ont parlé de leur relation avec les athlètes au-delà du sport, comment ils s’y prenaient après un échec pour que leur protégé reparte vers d’autres conquêtes, ils ont délivré des leçons de vie. Ces hommes ont en commun un caractère obsessionnel, un ego assez fort, ils sont en même temps d’une humilité incroyable doublée d’une sagesse infinie lorsqu’il s’agit d’aider de grands champions à s’accomplir sur et en dehors du circuit sportif. Ils ont tous une profonde connaissance de l’âme humaine …»

Ceux qui ont vu le film documentaire Coach, à l’étranger et à Alger, ont salué le travail de Manuel Herrero qui, lui, ne compte pas en rester là. Lors de sa présence à Alger, il a manifesté son désir de «produire un film sur la magnifique histoire des footballeurs algériens qui ont quitté la France et les clubs où ils jouaient pour former l’équipe du FLN».