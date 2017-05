COA : tentative de caporalisation avortée

Réagissez

Mustapha Berraf a été réélu pour un second mandat olympique consécutif à la tête du Comité olympique algérien (COA), lors de l’assemblée générale élective tenue hier au siège du COA. Mustapha Berraf a obtenu 80 voix loin devant Abdelkrim Dib (45 voix). Le troisième candidat, Sid Ali Lebib, ancien président du COA et ministre de la Jeunesse et des Sports, s’est retiré de la course avant le début de l’opération de vote non sans dénoncer «les interférences de l’administration centrale des sports».

Dans une tribune parue dans les colonnes d’El Watan le jour de l’élection, Sid Ali Lebib avait appelé à «laisser libre cours à la démocratie de s’exprimer», allusion directe à la féroce campagne orchestrée contre Berraf et sa personne par la partie qu’il a dénoncée, à savoir l’administration centrale.

L’assemblée générale a reconduit avec une confortable majorité Mustapha Berraf et infligé par la même un cinglant revers au ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a tout fait pour barrer la route au candidat sortant. Le mot d’ordre n’a pas été suivi au grand désappointement de ceux qui n’ont ménagé ni temps, ni moyens, ni promesses pour faire tomber Mustapha Berraf. Une fois de plus, les mauvais élèves ont échoué dans leur tentative de dévoyer une élection. La cinglante réplique des membres de l’assemblée générale du Comité olympique est un sérieux motif d’espoir pour l’avenir du mouvement sportif national.

La caporalisation rampante était l’unique alternative proposée aux membres de l’assemblée générale. Ils l’ont rejetée avec une majorité confortable.

Le président du COA a saisi le message des électeurs et s’est chargé de le traduire en conférence de presse en situant les responsabilités par ces propos : «Le COA n’est pas responsable des résultats du sport d’élite. Ce segment ne relève pas de notre champ d’action. La loi et les textes sont clairs. Il ne relève pas de notre responsabilité directe.» En effet, c’est au MJS qu’échoit la responsabilité pleine et entière de tout ce qui touche au sport d’élite.

La réélection de Mustapha Berraf signifie que le mouvement sportif national s’est enfin débarrassé des chaînes qui entravaient sa marche en avant et surtout de ses peurs et craintes d’un retour de bâton.

Quelques instants avant le début de l’opération de vote, une voix autorisée avait lancé à l’endroit de confrères : «N’oubliez pas de venir couvrir demain, à partir de 10h, la conférence de presse du nouveau président du COA.» Tout paraissait réglé à l’avance.

Les membres de l’assemblée générale ont fait échouer le plan en adoptant la posture proposée par Sid Ali Lebib.