COA : Bilan des JO approuvé

Les membres du comité exécutif du Comité olympique algérien (COA), qui se sont réunis hier, ont approuvé à l’unanimité les bilans, technique et financier, relatifs à la récente participation algérienne aux Jeux olympiques de Rio 2016. Ils ont tenu à préciser qu’aucune irrégularité n’a été constatée et qu’aucune personne en dehors de la délégation officielle n’a bénéficié d’une prise en charge.

Ils se sont dit également satisfaits du comportement et de la gestion exemplaire des représentants algériens lors de leur séjour au Brésil. De son côté, le président du COA, Mustapha Berraf, a exprimé ses remerciements au ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, ainsi qu’au gouvernement algérien pour sa disponibilité et son soutien total. En conclusion, M. Berraf a appelé l’ensemble du mouvement sportif national à faire preuve de sérénité et de persévérance dans les efforts.