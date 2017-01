Réagissez

C’est officiel. Le choix du terrain pour la réalisation d’un stade de football à la station climatique de Tikjda a été approuvé par la commission composée des représentants du Parc national de Djurdjura, du CNSLT, des Domaines et de la Conservation des forêts. La commission a été diligentée par le wali de Bouira, Mouloud Cherifi. Les membres de cette commission ont visité trois sites. Le stade sera réalisé à proximité du complexe touristique, non loin du nouveau collectif d’hébergement en chantier. «Le coût du projet est estimé à 65 millions de dinars et la procédure relative à l’appel d’offres sera engagée incessamment», a déclaré le directeur général du CNSLT, Meziani Smail, qui s’est félicité de l’octroi de cet important projet. Le centre sera également renforcé par des structures sportives.