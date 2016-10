Réagissez

Le problème né de la mise en application, dès février dernier, du décret exécutif n°15-74 du 16 février 2015, fixant les dispositions et le statut-type applicables aux clubs sportifs amateurs, notamment son article 6 qui interdit aux dirigeants de puiser salaires et primes des joueurs des subventions de l’Etat est définitivement réglé.

Le «décret exécutif n° 16-241 du 21 septembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-74 du 16 février 2015 fixant les dispositions et le statut-type applicables au club sportif amateur» vient d’être publié au Journal officiel. Il faut rappeler que les championnats des sports collectifs (basket-ball, handball et volley-ball) avaient connu des remous au mois de février dernier.

Des menaces de boycott ont été lancées. L’article 6 de la première version du décret stipulait, dans son alinéa 2, qu’«aucune rémunération, indemnité ou prime attribuée à un sportif de club sportif amateur ne peut être puisée des subventions publiques de l’Etat ou des collectivités locales accordées au club sportif amateur, sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur». Ce qui a mis les dirigeants de ces clubs dans une situation inédite. Ils n’avaient plus le droit de payer les salaires de leurs joueurs. Dans la nouvelle mouture, il est dit par contre qu’«à l’exception des primes et indemnités, aucune rémunération attribuée à un sportif de club sportif amateur ne peut être puisée des subventions publiques de l’Etat ou des collectivités locales accordées au club sportif amateur, sous peine des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur».

L’ex-coordinateur interclubs, Djamel Benalioua, qui est également président de la section basket-ball du NA Hussein Dey, s’est dit satisfait du dénouement de cette affaire. Il a appelé, pour l’occasion, tous les clubs des différents sports à se consacrer désormais sur leurs compétitions. La coordination interclubs avait tenu quelques réunions avec le MJS au mois de mars dernier, qui ont conduit à la modification de cet article.