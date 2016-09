CIO : Le Comité olympique kenyan rétabli

Réagissez

La dissolution du Comité olympique kenyan a été annulée, hier, à Lausanne, au siége du Comité international olympique (CIO) grâce à la médiation qui a eu lieu entre le CIO, l’Acnoa et l’Asoif. Après cette réconciliation en présence de l’Algérien Mustapha Berraf (représentant de l’Acnoa), le CNO kenyan a été rétabli dans ses droits et son président Kipchoge a été reconduit. En marge du traitement et du règlement du cas du Comité olympique kenyan, les représentants de l’UA de l’ Acnoa et de l’UCSA présents à Lausanne ont évoqué toutes les questions liées au sport africain. Ces derniers ont signé un mémorandum d’entente et de partenariat qui donnera sans doute un nouveau souffle aux prochains Jeux africains et à toutes les compétitions continentales. Les trois institutions ont profité également de l’occasion pour adopter le calendrier des rencontres afin d’évaluer et de projeter sur l’avenir les grandes activités du sport.