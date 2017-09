Réagissez

Le président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, qui va assister à la 131e session du Comité international olympique (CIO), prévue du 13 au 16 septembre à Lima (Pérou), vient d’être nommé par le président Thomas Bach comme membre de la commission des affaires publiques et du développement social par le sport. Cette commission, qui a une place importante au CIO, est présidée par l’ancien ministre italien Mario Pescante et est composée des anciennes stars mondiales de l’athlétisme, à l’image de l’Anglais Sébastien Coe, président de l’IAAF, de la marocaine Nawal El Moutawakel, ainsi que par le prince Hussein de Jordanie et l’ancien président de Hongrie, Pat Smith.