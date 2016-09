Réagissez

Dans un an, la ville de Chlef pourra accueillir les athlètes de haut niveau, toutes disciplines confondues, pour des stages de préparation dans ses deux centres d’accueil qui n’ont rien à envier à ceux des pays européens», a déclaré le wali de Chlef, Aboubakr Seddik Boucetta, à l’issue de la visite qu’il a consacrée, mercredi dernier, à ces infrastructures relevant du secteur de la jeunesse et des sports.

Il a annoncé que le centre de regroupement et de préparation de l’élite sportive, qui a été complètement rénové et modernisé, ouvrira très prochainement ses portes, tandis que pour l’autre centre de préparation, en l’occurrence l’ex-CREPS de la ville, les travaux sont en voie d’achèvement.

Le premier établissement se trouve à la sortie ouest de Chlef, au sein du complexe olympique comprenant le stade de football, la piscine olympique, un terrain en gazon et une piste d’athlétisme ainsi que des installations pour les sports collectifs. Il est doté des moyens de préparation et d’entraînement nécessaires, dont un hôtel de 80 chambres disposant de tout le confort nécessaire, un sauna, une salle de musculation, une salle couverte, un centre médical ainsi que des espaces de loisirs.

La rénovation de l’ensemble de l’infrastructure, d’une capacité d’accueil de 200 places, a coûté 25 milliards de centimes. L’opération a pris fin il y a quelques mois et l’on procède actuellement à la dotation des locaux en équipements neufs. Pratiquement tous les blocs d’hébergement, de restauration, de récupération, de soins et de loisirs ont été refaits à neuf, ce qui suscite l’admiration et la curiosité des visiteurs, sportifs et spécialistes du secteur.

Ces derniers n’hésitent pas d’ailleurs à qualifier le site de «véritable bijou sportif, qui surclasse bien des structures du genre dans le pays». De plus, le lieu est situé dans un environnement accueillant et calme qui se prête bien aux stages de haut niveau. Il avait accueilli par le passé des regroupements de certaines équipes nationales, comme celles de volley-ball, de handball, de cyclisme, de natation et de handisport.

«Comme vous le voyez, il s’agit d’investissements colossaux qui ont été consentis par l’Etat pour aider l’élite sportive algérienne à se préparer dans son pays dans les meilleures conditions possibles. Il reste à souhaiter que les associations et fédérations concernées déterminent rapidement leurs objectifs en matière d’utilisation de ces infrastructures, à l’approche de grands événements sportifs», a indiqué M. Boucetta lors de sa visite des lieux.

Le wali de Chlef a également inspecté les travaux de réhabilitation et de reconversion de l’ex-CREPS du centre de Chlef, lequel a été transformé en second centre de préparation et de regroupement des talents sportifs. Le chantier a atteint un taux de réalisation appréciable, notamment en ce qui concerne le bâtiment d’hébergement des activités pédagogiques et culturelles, la salle couverte et l’aménagement des terrains de sports collectifs.

Il est prévu également l’engazonnement du stade de football, le revêtement de la piste d’athlétisme et la couverture de la piscine. Le projet, qui a nécessite 51 milliards de centimes, devrait être totalement réceptionné au premier semestre 2017. Ainsi, la ville de Chlef, située à mi-chemin entre Alger et Oran, peut s’enorgueillir de posséder de grands complexes sportifs destinés à la préparation de nos athlètes de haut niveau. Il faut souligner, à cet égard, les efforts déployés par le chef de l’exécutif de wilaya pour le respect les délais et la réalisation des installations aux normes en vigueur.