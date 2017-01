Réagissez

La ville de Chlef a été choisie pour abriter le Championnat d’Afrique de cross-country en 2018. La décision a été prise à l’issue de la 44e édition du challenge Chahid Ahmed Klouch qui s’est déroulé, samedi dernier, sur le magnifique parcours de Chegga, en présence d’une délégation de la Confédération africaine d’athlétisme, ainsi que du président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, des champions de la discipline Noureddine Morceli et Nouria Benida Merah, ainsi que du Marocain Hichem El Guerroudj. Les hôtes de la wilaya n’ont pas manqué d’afficher leur satisfaction quant à la capacité de Chlef d’accueillir des événements relevés dans la discipline, se félicitant notamment du succès de ce grand rendez-vous national de cross-country, qui s’est déroulé sur un beau parcours répondant aux exigences de la compétition de haut niveau. Abondant dans le même sens, le vice-président et directeur technique de la Confédération africaine d’athlétisme, ainsi que le secrétaire général de cette instance, en visite dans la région, se sont montrés impressionnés par la qualité des installations techniques et d’accueil qu’offre la wilaya de Chlef. Il faut souligner, à ce propos, qu’en plus du parcours de cross aménagé à la sortie nord de Chlef selon les normes requises, cinq hôtels de standing ainsi qu’un centre national de regroupement et de préparation de l’élite sportive, qui a été entièrement rénové sont en mesure d’accueillir les sportifs dans les meilleures conditions.



-