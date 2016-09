Réagissez

Bakhti Abdelkader, connu sous le sobriquet de Tadoula, âgé de 87 ans, décédé vendredi dernier chez lui, a été enterré samedi, en présence de ses anciens coéquipiers de la glorieuse équipe de football du Mouloudia Sportif de Cherchell (MSC).

Parmi l’assistance nombreuse étaient présents Mokdadi Belkacem, Menaï Ferki, Hellal Mohamed, Krerouz Abdelkader, Ayouaz Hassen, Hamdani Moussa (Messali)... L’ex-keeper du MSC est l’une des figures sportives qui a marqué l’histoire du club. Il avait intégré le MSC vers la fin des années 1940 dans les jeunes catégories, avant de porter le maillot de l’équipe fanion dans les années 1950.

Dans le secret le plus absolu, l’équipe de football avait été dissoute en 1956 : des dirigeants et des joueurs avaient répondu à l’appel du FLN, afin de rejoindre le maquis. «Un matin, comme d’habitude, je me suis rendu à notre cercle Alioui Belkacem, il n’y avait pas de monde dans le quartier, nous a raconté un jour Bakhti Abdelkader. J’ignorai la situation.

Il y avait quelques marins du bled, qui m’ont informé qu’ils étaient tous partis au maquis. Personne ne m’a révélé les plans de l’engagement de mes camarades.» L’équipe de la cCésarienne, constituée essentiellement de colons et de pieds-noirs aux côtés de quelques jeunes Cherchellois citadins, était un redoutable adversaire du MSC, une équipe composée de patriotes et nationalistes. Bakhti Abdelkader avait été harcelé par les dirigeants français du club Césarienne afin de les rejoindre.

Il avait décidé de fuir sa ville pour se réfugier à Bou Ismaïl (ex-Castiglione) jusqu’à l’indépendance. Après 1962, il a réintégré son Mouloudia, avec lequel il a réalisé des prouesses, notamment lors de matchs joués contre le MCA de Zoubir Aouedj et l’ASO de Mazouza Abdelkader. La vie de Tadoula avait été riche en anecdotes jusqu’à la fin de ses jours.

Après la disparition de sa femme, il y a quelques années, Bakhti Abdelkader s’était retiré progressivement de l’atmosphère des quartiers populaires. Lors de son enterrement, aucun responsable sportif ni élu local ne s’est présenté. Le cercueil avait été porté sur les épaules d’anonymes et de ses amis depuis son modeste domicile jusqu’à sa tombe. Tadoula laisse sa gentillesse, sa sympathie et son sourire en guise de souvenirs.