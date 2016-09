Réagissez

Chemseddine Rahmani

Auteur d’une belle prestation avec son équipe face au FUS de Rabat, le portier du MOB, Chemseddine Rahmani, affirme dans cet entretien que son équipe a livré une belle prestation et mérite sa qualification à la finale tout en estimant que désormais c’est le sacre qui est visé.

- Un commentaire sur la qualification arrachée à la formation du FUS de Rabat ?

Cette qualification est amplement méritée dans la mesure où nous avons fourni une belle prestation et sommes revenus dans le match dans les ultimes minutes de la rencontre. Je ne vous cache pas que nous étions déterminés à réussir cette qualification surtout que le résultat arraché à l’aller était favorable pour espérer un tel exploit.

- Vous avez réussi une belle prestation en dépit du manque d’expérience. Quel est votre sentiment ?

Evidemment, en dépit du manque d’expérience, vu que c’est notre première participation, on a réussi à relever le défi, grâce à la détermination de tout le groupe, mais aussi au travail effectué par le staff technique. Cela nous a permis de réussir de belles prestations lors des différentes rencontres avec à la clé cette qualification à la finale.

- Vous allez affronter le TP Mazembe dans une autre rencontre en finale, comment s’annonce pour vous cette double confrontation ?

Ce sera un match difficile dans la mesure où les rencontres sont différentes. Certes, nous avons affronté cette équipe lors de la phase des groupes, je pense que cette confrontation en finale ne sera pas la même et on fera de notre mieux pour remporter cette Coupe et accomplir un autre exploit, bien que la tâche s’avère difficile.

- Vous visez le sacre, n’est-ce pas ?

Oui, alors que notre arrivée en finale est déjà un exploit pour nous, je ne vous cache pas que nous visons plus loin : remporter la Coupe d’Afrique afin d’enrichir notre palmarès, surtout que tous les joueurs veulent entrer dans l’histoire.