Réagissez

Toute la rage de vaincre de Fabregas après son ouverture du score

Chelsea a fait le trou en tête de la Premier League : les Blues se sont imposés mercredi soir à Sunderland (1-0) et profitent ainsi pleinement de la défaite d’Arsenal la veille, lors de la 16e journée.

Au classement, Antonio Conte et ses hommes (40 pts) ont désormais six longueurs d’avance sur Arsenal, battu mardi soir à Everton (2-1), et Liverpool, vainqueur facilement à Middlesbrough (3-0). Avec leur large victoire, les Reds passent même devant les Gunners grâce au nombre de buts marqués. Derrière, Manchester City (4e, 33 pts) a suivi la cadence en dominant Watford (2-0), tout comme Tottenham (5e, 30 pts) contre Hull (3-0).

Dix

Les Londoniens ont récolté chez la lanterne rouge leur dixième victoire de suite en championnat. Malgré l’étroitesse du score et sans Hazard, les Blues n’ont pas tremblé, montrant une fois de plus une certaine force de caractère. Sunderland a bien essayé de jouer un peu rude sur Diego Costa, mais rien n’y a fait et l’Espagnol et ses coéquipiers ont gardé leur calme. Et le but est venu naturellement, sur un ballon récupéré par Kanté, une contre-attaque rapide, un une-deux Fabregas-Willian et une finition toute en douceur du Catalan.

Show

Les Reds ont survolé Middlesbrough. Après deux matchs sans victoire à Bournemouth (4-3) puis contre West Ham (2-2), Liverpool se relance enfin. Et de belle manière. Boro a donné du fil à retordre à Liverpool en première période, mais les hommes de Jürgen Klopp ont eu suffisamment de ressources pour prendre les devants par Lallana de la tête (29’). Ensuite, Origi a marqué son cinquième but en cinq matchs (61’), sur une passe de Lallana. Puis le Belge lui a rendu la politesse, pour un doublé de Lallana (69’).

Sursaut

Les deux sensations du début de saison, à la peine ces dernières semaines, se sont un peu rattrapées mercredi. Manchester City et Pep Guardiola n’ont jamais été vraiment en danger contre Watford. Il ne leur a fallu qu’un but de Zabaleta sur un centre de De Bruyne en début de match, puis un autre de Silva en fin de match pour faire un peu oublier la gifle de Chelsea (3-1) et la claque de Leicester (4-2).

La victoire a peut-être coûté cher à City : le milieu allemand Gündogan souffre d’une blessure au genou, qui pourrait être grave. «On dirait que nous allons devoir nous passer de lui pendant un long moment. Je pense pendant plusieurs mois», a révélé Guardiola. De son côté, Tottenham a un peu plus peiné contre Hull, mais les Spurs ont pu compter sur un grand Eriksen, auteur d’un doublé, avant que Wanyama ne règle définitivement le compte des Tigers.

Dans la douleur

José Mourinho et ses hommes ont dominé et plutôt bien joué mais sont encore passés proche d’une désillusion... mais grâce à leur star Ibrahimovic, les Red Devils se sont imposés à Crystal Palace (2-1) pour remporter une deuxième victoire de suite en Premier League. Une première depuis leurs trois succès de rang lors des trois premières journées du championnat. Les Mancuniens peuvent s’estimer heureux tant leur premier but est chanceux.

Pogba a en effet marqué juste avant la pause sur une passe, vraisemblablement hors-jeu, de la main, d’Ibrahimovic. Sans solution devant, en l’absence de leur joueur en forme Mkhitaryan, José Mourinho et ses hommes n’ont jamais fait le break et les Eagles ont égalisé par Mc Arthur (66’). En fin de match, Pogba faisait admirer sa puissance avant de servir le Suédois, qui a sauvé ManU dans un angle fermé (88’). Les Red Devils restent accrochés à la 6e place, à six points des places qualificatives pour la Ligue des champions.