Réagissez

L’équipe nationale est à la croisée des chemins après son élimination sans gloire de la course à la qualification à la Coupe du monde Russie 2018.

La fédération et le sélectionneur Lucas Alcaraz sont face à deux choix qui conditionneront l’avenir immédiat et à moyen terme de l’équipe nationale. Garder le même cap ou changer d’orientation. La première option est porteuse de dangers. Le groupe a montré ses limites lors des derniers grands rendez-vous qu’il a abordés (CAN-2017, éliminatoires de la Coupe du monde 2018).

Après le piètre parcours à la CAN-2017 au Gabon, sanctionné par une élimination sans gloire et sans honneur au premier tour du tournoi, le même groupe a été reconduit dans la perspective d’une qualification à la Coupe du monde Russie 2018. Le résultat se passe de commentaire. Au terme du 3e match, sur 6, l’équipe nationale a rangé ses crampons et mis une croix sur le grand rendez-vous de l’été prochain. Les raisons de ce cuisant échec sont multiples mais d’abord techniques. Avec trois coachs différents en autant de matchs, le groupe de joueurs est resté dans ses starting-blocks. Il ronronne et n’a affiché aucune capacité à se surpasser dans l’adversité et la férocité de la compétition. Les cadres de l’équipe, principalement, n’ont pas tenu leur rang, que ce soit face au Cameroun (1-1), au Nigeria (1-3) ou contre la Zambie (1-3).

On dirait qu’une forme de lassitude s’est installée dans le groupe. Cette situation est la conséquence d’une sorte de laisser-aller et d’un laxisme ambiant pas très propice dans un milieu de compétiteurs. Aujourd’hui, la facture est lourde. Les Verts ne se qualifieront pas pour un troisième Mondial consécutif. Plus grave encore, les joueurs semblent ne plus avoir faim de victoires et de qualifications. Ce scénario aurait pu être évité si des mesures adéquates avaient été prises à temps, comme ne pas convoquer les joueurs qui font du surplace depuis de longs mois sans être nullement inquiétés dans le confort de titulaires en toutes circonstances. La (vraie) concurrence n’a pas été instaurée. Des joueurs ont pris un abonnement aux prestations en demi-teinte, sans être jamais inquiétés dans leur certitude de titulaires inamovibles. C’était l’erreur (fatale) à ne pas commettre. Elle a engendré des dégâts irréparables dans l’immédiat.

Que faire alors ? Il reste la seconde option, à savoir écarter (momentanément ?) les joueurs qui ne tiennent ni leur rang ni aident la sélection à progresser. Ce choix s’impose de lui-même au lendemain de la défaite en Zambie, synonyme d’élimination prématurée de la Coupe du monde 2018. Comme dirait l’autre, le changement c’est maintenant. Cette option est la mieux indiquée dans le contexte actuel. Injecter du sang neuf, donner aux jeunes qui arrivent la chance de montrer leur valeur et leur talent et d’arracher une place de titulaire. Relancer la concurrence (saine) est la meilleure chose qui puisse arriver à la sélection.

Lucas Alcaraz aura-t-il suffisamment de cran et de courage pour le faire ? De la réponse à cette interrogation dépendra son avenir à la tête des Verts et celui de la sélection qui va rapidement se projeter sur les futures échéances, c’est-à-dire la CAN-2019, 2021 et la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les premiers éléments de réponse seront connus demain soir à Constantine à l’occasion des retrouvailles Algérie-Zambie. Changer de cap ou continuer à patauger. C’est l’équation que doit résoudre le coach espagnol dans les toutes prochaines heures. C’est tout l’enjeu qui va conditionner l’avenir de l’équipe nationale au cours des prochaines années.