CHAN : Le 16e ticket se jouera entre le Rwanda et l’Ethiopie

L’Algérie n’a pas été désignée par la Confédération africaine de football (CAF) pour remplacer l’Egypte qui s’est désistée de la prochaine édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) consacré aux joueurs locaux, prévu au mois de janvier prochain au Maroc.

C’est une sélection de la zone Cecafa, les nations d’Afrique centrale et de l’Est, qui sera choisie. A cet effet, l’instance africaine a programmé un match barrage entre l’Ethiopie et le Rwanda, prévu le 5 novembre pour l’aller en Ethiopie et le 12 du même mois pour le retour au Rwanda.

Le vainqueur de cette double confrontation se joindra aux 15 équipes déjà qualifiées, à savoir le Maroc (pays organisateur), la Libye, Mauritanie, Guinée, Burkina Faso, Nigeria, Côte d’Ivoire, Congo, Cameroun, Guinée équatoriale, Ouganda, Soudan, Zambie, Angola et Namibie. Il faut rappeler que c’est le Kenya qui allait organiser cette édition. Suite à des retards accumulés dans la préparation de l’événement, la CAF a décidé de confier finalement l’organisation de cette édition au Maroc.

La sélection kenyane a évidemment été disqualifiée. Comme le Maroc s’était déjà qualifié «sur le terrain» en s’imposant face à l’Egypte, ce dernier était tout indiqué pour être le 16e qualifié. Or, la fédération égyptienne a décliné l’offre qui lui a été faite, en raison d’une programmation chargée. Comme ce pays était en course lors des qualifications dans la zone «nord», certains avaient estimé que c’était l’Algérie, éliminée par la Libye au mois d’août dernier, qui allait être «conviée» à prendre part à l’événement. Finalement, la CAF a opté pour une équipe de la Cecafa.