La sélection algérienne de football des A’ affrontera demain soir, à partir de 20h45, au stade chahid Hamlaoui de Constantine, la Libye pour une place en phase finale du Championnat d’Afrique des nations, programmé au Kenya en janvier prochain.

Ayant disputé une seule phase, celle de 2011 au Soudan sur les cinq jouées à ce jour, les deux confrontations face aux Libyens s’annoncent plus qu’importantes pour l’entraîneur Lucas Alcaraz et ses hommes. Les coéquipiers de Derfalou ne veulent pas entendre parler d’autre chose que la qualification. Faisant de la qualification au Kenya une priorité, le coach espagnol, qui a aussi sous la main l’équipe première des Verts, a fait appel aux joueurs qu’il juge les plus performants sans se soucier de l’âge des uns et des autres.

Lucas Alcaraz a expliqué que le choix de sa sélection nationale s’est fait autour de l’équipe ayant disputé les derniers Jeux olympiques de Rio en 2016 et les Jeux de la solidarité islamique de 2017 à Bakou. L’équipe prépare ce double rendez-vous face aux Libyens depuis pratiquement deux semaines, notamment au niveau du Centre technique national de Sidi Moussa, avant que l’équipe ne rallie Constantine. Les Algériens savent que les Libyens restent redoutables aussi bien en sélection qu’au niveau des clubs.

D’ailleurs, il y a lieu de rappeler que la formation du Ahly de Tripoli avait éliminé le Zamalek, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions d’Afrique, en la tenant en respect sur le score de deux buts partout. Ceci rend la sortie des Verts difficile, même si les camarades de Ferhani restent confiants. A propos du match qui doit opposer ses protégés face aux Libyens, le coach Lucas Alcaraz a déclaré : «Nous avons une idée sur cette équipe libyenne qui doit être prise très au sérieux. Nous avons visionné des matchs et récolté le maximum d’informations.» Le défenseur Bedbouda rappelle que «les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend.

Le double rendez-vous face à la Libye ne sera pas facile ; l’effectif libyen est composé majoritairement de joueurs évoluant en équipe A. Nous allons travailler pour être prêts pour le match aller à Constantine qu’on doit remporter sur un score sécurisant, de quoi nous permettre d’aborder la seconde manche en toute sérénité.»

Une chose est sûre, l’entraîneur andalou et ses joueurs pourront compter sur des supporters constantinois qui ne manqueront sûrement pas de venir nombreux soutenir leur sélection nationale afin de l’aider à réaliser le meilleur résultat possible. Le match retour entre les deux équipes nationales aura lieu le 18 août courant sur la pelouse du stade Tayeb M’hiri de Sfax.