CHAN-2018 : Vers le repêchage de l’Algérie

L’Algérie, éliminée du Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2018) par la Libye au mois d’août dernier, pourrait être repêchée pour participer à cette 5e édition qu’organisera le Maroc du 12 janvier au 4 février 2018.

Cette information a été vite reliée par les médias après le retrait de l’Egypte, éliminée par le Maroc (1-1 et 3-1) mais repêchée par la CAF après que la Confédération africaine eut attribué l’organisation de la phase finale au Maroc en remplacement du Kenya. Le choix du pays voisin s’est fait, en effet, au détriment de la Guinée équatoriale et de l’Ethiopie, les deux autres candidats, lors du Congrès de la CAF le 14 octobre dernier à Lagos.

Cependant, l’Egypte qui n’a jamais pris part à une phase finale de cette compétition réservée aux joueurs locaux depuis sa création en 2009, a renoncé à y participer (selon la Fédération égyptienne, ndlr) pour ne pas chambouler le calendrier du championnat local et celui des différentes sélections nationales.

L’Egypte devait envoyer au CHAN-2018 la sélection des U19, mais cette dernière est engagée dans une autre compétition. Avec le retrait de l’Egypte, l’Algérie est le seul pays de la zone Nord Afrique en mesure d’être repêchée, sachant que la Tunisie s’est désistée avant le début du tournoi et n’a pas pris part aux éliminatoires.

Néanmoins, la FAF n’a reçu pour le moment aucune proposition de la part de la CAF. Si l’Algérie venait à être repêchée, ce serait une bonne chose pour le nouveau staff technique national afin d’avoir une idée sur la valeur des joueurs locaux.

L’entraîneur Djamel Menad, désigné récemment dans le staff technique national de Rabah Madjer, a estimé dans une déclaration à l’APS que si cette éventualité venait à être concrétisée, elle «constituerait un bon challenge et serait positive pour valoriser le joueur local, même si on n’aura pas le temps de composer et de préparer l’équipe nationale qui ira au Maroc». Le CHAN-2018 se déroulera dans quatre villes : Agadir, Casablanca, Marrakech et Tanger, et regroupera 16 sélections. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 17 novembre à Rabat (Maroc).