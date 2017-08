CHAN-2018. Libye 1 – Algérie 1 : Les Verts éliminés de la course

Réagissez

La sélection nationale de football des joueurs locaux a été éliminée vendredi soir des éliminatoires du CHAN-2018 après son nul face à la Libye pour le compte du match retour du dernier tour.

Au match aller, les Verts s’étaient inclinés à Constantine sur le score de 2 à 1, ce qui a rendu leur mission plus difficile. Vendredi à Sfax, l’équipe a fourni un bon match et aurait pu prétendre à un meilleur résultat.

Les poulains de Lucas Alcaraz ont ouvert la marque par l’intermédiaire de Sofiane Bendebka à la 23’ avant de se faire rejoindre au score peu avant la pause (45’+1). Ainsi, l’équipe nationale A’, qui a participé une seule fois à cette compétition créée en 2009 par la CAF, n’a pu atteindre le premier objectif fixé par la FAF version Kheireddine Zetchi. Malgré la déception du résultat et de l’élimination, le sélectionneur national Lucas Alcaraz s’est dit satisfait du rendement de son équipe au match retour et que le résultat du match aller a été handicapant. Dans une déclaration faite au site officiel de la FAF, le coach espagnol a dit : «Je suis satisfait du rendement de l’ensemble des joueurs, mais pas du résultat qui élimine l’Algérie.» Alcaraz estime que l’objectif premier était de construire une équipe d’avenir. «Le staff technique s’est attelé à construire une jeune sélection nationale des locaux d’avenir pour la relance du football algérien et c’est le point positif que je retiens du court parcours avec cette équipe», a-t-il ajouté à la fin du match retour.

Toutefois, cette élimination laisse beaucoup de regrets pour cette jeune équipe qui n’a pas bénéficié d’une préparation adéquate, contrairement à son adversaire, en regroupement permanent malgré l’absence d’un championnat local. Le choix des joueurs alignés au match aller a été aussi à la limite discutable. L’entraîneur Alcaraz n’a désormais que l’EN A pour tenter de sauver les meubles et être à la hauteur de la confiance des nouveaux responsables de la FAF.