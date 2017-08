CHAN-2018 : Les Verts A’ au grand complet

Réagissez

La sélection nationale des locaux, en stage depuis dimanche dernier au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, sous la conduite du sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, se prépare avec un effectif au complet.

En effet, en regroupement qui s’étalera jusqu’au 19 août, pour la préparation de la double confrontation face à la Libye (aller le 12 à Constantine, et le retour le 18 à Monastir), pour le compte du dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), réservé aux joueurs locaux et qu’abritera le Kenya au début de l’année prochaine, la sélection nationale des locaux (A’) est depuis hier au complet avec l’arrivée des retardataires, que sont Mohamed El Hadi Boulaouidat, de retour du Caire où il avait pris part au Championnat arabe des clubs avec le NA Hussein Dey, et du nouveau défenseur central de la JS Saoura et ancien sociétaire de l’USM Alger, autorisé à se déplacer à Béchar pour signer son contrat, où il a été bloqué pour cause de retard de vol.

Le groupe est désormais au complet avec les 29 joueurs convoqués par Alcaraz. Les choses sérieuses ont commencé, avec le staff technique qui a élevé la charge de travail, en programmant du biquotidien depuis hier. Il faut dire qu’avec les joueurs qui viennent à peine de reprendre le chemin de la préparation avec leur club, en pleine intersaison, cela a obligé Alcaraz et ses adjoints à mettre les bouchées doubles pour prétendre avoir un groupe performant et apte à reprendre la compétition, le 12 août et cette joute aller face à la Libye.

Les quatre gardiens convoqués pour ce stage ne sont pas en reste et suent à leur tour sous la conduite du nouvel entraîneur des gardiens, Azziz Bouras, qui a déclaré à propos de la préparation : «La charge aux premiers jours n’est pas élevée, le travail est plus technique. Il s’agit plus de coordination et de maîtrise des appuis. On développe aussi la notion de déplacement. Cela va monter crescendo pour arriver à un travail en puissance et atteindre les 100% de notre objectif.»