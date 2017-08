CHAN-2018 : La délégation libyenne à Constantine ce jeudi

Réagissez

La sélection libyenne de football, adversaire de l’Algérie pour le compte des éliminatoires du CHAN (Championnat africain des nations de football), sera à Constantine jeudi prochain, soit 48 heures avant la rencontre aller prévue le 12 août au stade Hamlaoui.

Selon un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF), la délégation libyenne se déplacera en Algérie à bord d’un vol spécial. Elle reprendra son envol vers la Tunisie, qui accueillera le match retour le 18 août, à Sfax plus précisément, juste après la fin de la rencontre.

L’avion atterrira à l’aéroport de Constantine. Les membres de la délégation séjourneront à l’hôtel Mariott.

Il faut noter que l’équipe nationale A’ a entamé la deuxième partie de son stage, auquel ont pris part 25 joueurs, hier, toujours au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, profitera de ces deux jours pour peaufiner sa stratégie. L’équipe se rendra, par contre, à Constantine, demain.

La prochaine édition du CHAN aura lieu au Kenya en janvier 2018. L’Algérie n’avait pris part qu’à une seule édition de cette compétition lancée en 2009 et consacrée aux joueurs évoluant sur le continent. L’objectif assigné au technicien espagnol est la qualification à la phase finale. Cette double confrontation face à la Libye est la seule étape qualificative.

Des arbitres angolais pour Zambie-Algérie

Par ailleurs, la Confédération africaine de football (CAF) a fixé, hier, les dates et les noms des arbitres des matchs des troisième et quatrième journées des éliminatoires du Mondial 2018. Le match de la 3e journée, Zambie-Algérie, du groupe B, aura lieu le 2 septembre à 15h (16h, heure algérienne) au Heroes National Stadium, à Lusaka. Il sera arbitré par un trio angolais, en l’occurrence Helder Martins De Carvalho, qui sera assisté de Ivanildo Meirelles De O Sanche Lopes et Julio Goncalves Da Silva Lemos. Pour ce qui est du match retour, prévu le 5 septembre à 21h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida, la commission d’arbitrage de la CAF a désigné les Maliens Mahamadou Keita, Drissa Kamory Niare et Moriba Diakite.

Pour l’autre double confrontation du groupe, entre le Nigeria et le Cameroun, le match aller (NigeriaCameroun), prévu le 1er septembre, sera arbitré par Ghead Grisha (Egypte), assisté de Redouane Achik (Maroc) et Waleed Ahmed Ali (Soudan), alors que la rencontre retour (Cameroun-Nigeria), prévue le 4 du même mois, a été confiée à Bakary Papa Gassama (Gambi), assisté de Jean-Claude Birumushahu (Burundi) et Marwa Aden Range (Kenya).

A noter qu’à l’issue des deux premières journées, l’Algérie est dernière du groupe, avec un seul point, en compagnie de la Zambie. C’est le Nigeria qui est à la première place, avec 6 points, suivi du Cameroun, deuxième avec 2 points.