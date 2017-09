CHAN-2018 : L’organisation retirée au Kenya

Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF), réunie samedi sous la présidence de Ahmed à Accra (Ghana) a décidé de retirer au Kenya l’organisation du Championnat d’Afrique des nation CHAN-2018, annonce la CAF sur son site officiel.

La CAF justifie cette décision par «les retards accumulés et les différents rapports des missions d’inspection conduites dans le pays, dont la dernière s’est déroulée du 11 au 17 septembre 2017». Le Comité Exécutif de la CAF a ensuite instruit le secrétaire général de cette instance «d’ouvrir immédiatement un appel à candidature pour un nouveau pays hôte. La date limite de recevabilité des candidatures est de sept jours à compter du dimanche 24 septembre. L’identité du pays hôte sera dévoilée dans un délai de 15 jours maximum à compter de l’ouverture de l’appel à candidatures», précise le communiqué de la CAF. Le Championnat d’Afrique des Nations est une compétition réservée uniquement aux joueurs évoluant en Afrique. Lors de la même réunion qui a duré environs huit heures, il a été décidé qu’une réunion de la Commission d’organisation de la CAN 2019, prévue au Cameroun, sera convoquée dans les plus brefs délais, afin d’élaborer les termes de référence de l’appel d’offres à ouvrir, pour la sélection d’un cabinet d’audit chargé d’effectuer les missions d’inspection des infrastructures devant abriter le tournoi.

Le Comité exécutif de la CAF a également approuvé le format et le calendrier des éliminatoires de la CAN 2018 féminine qui aura lieu au Ghana. Le CE a décidé en outre de rouvrir les candidatures pour l’édition 2020. Pour la CAN 2019 (U23), l’Egypte a été choisie comme pays hôte pour remplacer la Zambie qui s’est retirée de l’organisation de cette édition.

L’étude de la probabilité de changer la période des compétitions interclubs de février - novembre à celle de août – mai, a été reportée à une date ultérieure, annonce encore la CAF tout en laissant le soin à la Commission des compétitions interclubs de se prononcer sur le dossier, avant son examen par le Comité exécutif.