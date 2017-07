Réagissez

Les joueurs de l’EN A’ lors de leur dernier stage

La sélection algérienne des locaux (A’) conduite par le sélectionneur des Verts, l’Espagnol Lucas Alcaraz, reprend du service, aujourd’hui au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa avec un regroupement de plus de 20 jours, en prévision de la dernière ligne droite de la préparation des Algériens pour les éliminatoires du CHAN Kenya 2018.

La sélection algérienne des locaux, réactivée il y a quelques mois et confiée au sélectionneur de l’équipe A, devra passer le cap de la Libye avec une double confrontation (aller et retour) dans le but de décrocher son billet pour prendre part au Championnat d’Afrique des nations et signé là, sa deuxième présence dans le CHAN, après une première et unique participation qui remonte à l’édition 2011 au Soudan. Le sélectionneur national, qui a déjà programmé deux premiers stages pour les joueurs locaux depuis sa nomination en avril dernier, a dressé, il y a quelques jours, une liste de 29 joueurs pour affronter la sélection Libyenne.

Le match aller est prévu le 12 août prochain au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, alors que la joute retour est programmée quatre jours plus tard, c’est-à-dire le 18 du même mois, à Sfax (Tunisie), vu que les Libyens n’ont pas le droit de recevoir sur leur sol, en raison de la situation sécuritaire qui prévaut dans leur pays.

Les 29 joueurs convoqués par Lucas Alcaraz sont attendus aujourd’hui, avant midi au CTN de Sidi Moussa. Pour ce regroupement réparti en plusieurs étapes, les capés d’Alcaraz resteront en regroupement jusqu’au 3 août prochain, avant de bénéficier de quatre jours de repos, et retrouveront le CTN dès le 8 août. Le lendemain, 9 août le groupe d’Alcaraz ralliera Constantine, où il poursuivra sa préparation sur place, avec un regroupement à l’hôtel Mariotte, jusqu’au 12 du même mois, date de la joute aller.

Les Verts retourneront au CTN de Sidi Moussa dès le lendemain, avant de se déplacer le 16 août en Tunisie, deux jours avant la joute retour.

Pour rappel, l’Algérie n’a pris part qu’à une seule édition du CHAN, celle de 2011 au Soudan, après avoir échoué à prendre part à la première édition en 2009 en Côte d’Ivoire. L’Algérie avait déclaré forfait pour les éliminatoires de l’édition 2014, en préférant faire l’impasse sur un déplacement en Libye, ce qui lui avait coûté une suspension pour l’édition de 2016.