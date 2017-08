Réagissez

Le sélectionneur national, l’Espagnol Lucas Alcaraz, a communiqué, tard dans la soirée de vendredi, la liste des 25 éléments de l’équipe nationale des locaux (A’) qui affronteront à deux reprises la Libye ne ce mois d’août, pour le compte du dernier tour éliminatoire qualificatif pour le CHAN Kenya 2018, avec tout d’abord un déplacement à Constantine mercredi prochain, en prévision de la manche aller prévue le 12 de ce mois, alors que la joute retour est programmée le 18 du même mois, à Sfax (Tunisie).

Le sélectionneur national a attendu la dernière séance d’entraînement de cette première phase de la préparation, effectuée hier matin au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, pour établir cette liste. D’ailleurs, il faudra constater que le technicien espagnol et avant cet ultime entraînement a soumis ses poulains à un bilan biologique et physiologique de précompétition avant ladite séance, et c’est à la base de l’état de santé de quelques éléments qu’il a ficelé le soir-même sa liste des 25 qui se déplaceront à Constantine, où deux éléments feront figure de réserviste.

A cet effet, Lucas Alcaraz a décidé donc d’écarter cinq éléments de cette liste, essentiellement pour cause de blessures. Les éléments non convoqués sont le Sétifien Abdelhakim Amokrane, l’Usmiste Mohamed Benkhemassa, le gardien de but du Paradou AC Toufik Moussaoui, du défenseur central Bouabta Tarek du PAC et enfin le Sétifien Smaïl Saadi.

Les 25 éléments retenus pour la double confrontation face à la Libye, sont attendus demain à partir de midi au CTN de Sidi Moussa pour attaquer la seconde étape de la préparation en prévision de la joute aller face à la Libye, avec un déplacement à Constantine ce mercredi, avant d’affronter les Libyens samedi prochain, à partir de 20h45 au stade Chahid Hamlaoui.

A noter que le jeune attaquant de l’Olympique de Médéa, Meziane Zeroual, qui était incertain pour la double confrontation face à la Libye, est finalement apte à prendre part à ces joutes. Le sociétaire de l’OM a même pris part à la joute d’application disputée jeudi soir, au CTN de Sidi Moussa.