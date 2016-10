Championnats d'Afrique de natation (seniors): l'Algérie hôte de l'édition 2018

Réagissez

L'Algérie organisera les championnats d'Afrique de natation "seniors" de 2018, a annoncé le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Ahmed Chebaraka.

"On voulait organiser les championnats d'Afrique des jeunes de l'année 2017, attribués à l'Egypte. La Confédération africaine de natation (CANA) nous a honorés en nous proposant de prendre ceux des seniors qui restent la compétition la plus valorisée et la plus appréciée des pays du continent", a indiqué Chebaraka à la Radio algérienne.

Aux 12ès championnats d'Afrique à Bloemfontein (Afrique du Sud), l'Algérie a terminé deuxième au tableau final des médailles avec un total de 20 breloques (7 or, 7 argent, 6 bronze), après une dernière médaille en argent de Souad Cherouati, dimanche au 5 km (eau libre).

"Les résultats de nos nageuses et nageurs en Afrique du Sud sont historiques et jamais réalisés par la natation algérienne. Le nageur Oussama Sahnoune a été désigné meilleur athlète des championnats, en se distinguant par une moisson de quatre médailles dont deux en or. Tous nos représentants ont été à la hauteur et rempli leur contrat, ils sont à féliciter ainsi que leurs staffs techniques", a tenu à ajouter le président de la FAN.