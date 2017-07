Championnat scolaire de handball annulé : Où va le sport scolaire ?

Réagissez

Au moment où l’Algérie accueille le Championnat du monde de handball U21, voilà que le championnat d’Algérie scolaire de handball (minimes et cadets, filles et garçons) qui devait se dérouler aujourd’hui à Blida a été annulé. Une deuxième annulation consécutive, après celle du championnat national inter-établissements de volley-ball qui était programmé à Tlemcen. Autant dire que tout le programme d’action 2016-2017 de la Fédération algérienne des sports scolaires (FASS) a été chamboulé, au détriment de nombreux jeunes scolarisés. On assiste tout simplement à la mise à mort du sport scolaire, qui draine un chiffre record de licenciés par rapport aux autres fédérations sportives. Le sport scolaire algérien est-il devenu indésirable cette saison ? Il est vrai que depuis le bizarre forfait des athlètes algériens à l’occasion du dernier Championnat du monde de cross, la FASS voit son plan d’action inexplicablement échouer. Il ne faut pas fouiner pour connaître l’origine de cette casse. C’est un véritable plan macabre «marche ou crève» qui a été mis en place comme moyen de pression. Peut-on encore continuer à fermer les yeux devant cette grave situation ?