Comme prévu, l’Algérie, suspendue par la Fédération mondiale de karaté (WFK), ne participera pas à la 26e édition du Championnat méditerranéen de karaté (U21, cadets, et juniors) qui a débuté hier à Tanger, au Maroc. Outre le pays organisateur, le rendez-vous méditerranéen a réuni 10 nations. L’absence de l’Algérie à cette manifestation pour cause de suspension est une première dans les annales. Après le ratage de cette compétition internationale, l’élite nationale de karaté est en passe de louper les prochains Championnats du monde (U21, cadets et juniors, filles et garçons) prévus à Tenerife, en Espagne, du 25 au 30 octobre. Cette joute mondiale est capitale, car elle permet aux Algériens de récolter des points qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse (Buenos-Aires 2018), et les JO de Tokyo 2022. Autant dire que si cette crise perdure, les cadets algériens ne pourront pas prendre part aux Jeux africains de la jeunesse qu’abritera Alger en 2018. Pour rappel, dans une lettre transmise le 8 août dernier au ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la WFK, Antonio Espinos, avait donné un délai de 45 jours pour organiser une AG élective de la FAK conformément aux statuts et règlements de la Fédération mondiale.